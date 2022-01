Soovitused riigile kiire interneti viimiseks küladesse

ULF JOHANSON

Hiiumaa vallavalitsus otsustas möödunud nädala istungil saata majandus- ja kommunikatsiooni­ministeeriumile nimekirja küladest, kuhu soovitab esmajärjekorras viia kiire interneti.Nimekirjas on Allika, Aru­küla, Emmaste, Esiküla, Harju, Hausma, Hellamaa, Kalana, Kolga, Luguse, Mäeltse, Paope, Reigi, Risti­välja, Sarve, Soonlepa, Suure­ranna, Taguküla.Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi info põhjal asub nendes külades kokku 839 toetuskõlbulikku aadressi.Suhtlusest sideoperaato­ritega on vallal info, et nad plaanivad liitumisvõimalusi Hiiumaal välja ehitada ka lisaks riigihankele, kuid need plaanid pole veel kinnitatud.Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on palunud omavalitsustel valida välja need külad, kus lairibataristu rajamine on esmajärjekorras vajalik.Ministeerium hakkab plaani järgi kaks korda aastas korraldama hankeid, et minna edasi lairiba ehitamisega maapiirkondadesse. Selle aasta esimene hange on riigil plaanis teha aasta esimeses kvartalis.Hiiumaa abivallavanem Üllar Laid rääkis, et valla­valitsus valis külad välja, lähtudes mitmest põhimõttest:* Arvutuslik liitumispunkti hind. Liitumispunkti hinnad arvestas valla tellimusel välja AS Connecto möödunud aastal.* Sooviavalduste arv külast – kokku on pandud esimese hanke võitja, Eesti Energia kodulehe ja valla küsitluste tulemused.* Sooviavalduste protsent majapidamiste arvust.Riigi aastane toetus­eelarve Hiiumaale kiire interneti välja­ehitamisega jätka­miseks on 640 000 eurot, millele lisandub riigihanke võitja omaosalus 30 protsenti. Hiiumaa valla 2022. aasta eelarves on kiire interneti välja ehitamiseks 100 000 eurot. Majapidamise liitumis­tasu on 200 eurot.Mida igaüks ise teha saab?www.energia.ee/era/kiire­internet lehel saab kontrollida, kas oma kinnistule on sooviavaldus tehtud. Vajalik on, et elukoht oleks rahvastiku­registri järgi samal aadressil 1. jaanuari seisuga.Majapidamise ühendus­kiirust saab kontrollida www.netikaart.ee/tsaApp/ valides teenuste võimalused -> kaabel­ühendus -> allalaadimise kiirus 30 Mbps.Hiiumaale on riik seni lairiba toetusmeetme rahadega rajanud liitumisvõimalusi kahes jaos: Enefit Connect (endine Elektrilevi) ehitas möödunud aastal liitumis­võimalused välja 184 Hiiumaa majapidamisele, projekt kestab järgmise aastani; Elisa Eesti paigaldas möödunud aastal Jaussa uue masti, mis loob kiire interneti võimalused 125 majapidamisele.

HIIUMAA VALD

