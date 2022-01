PRIA maksis mullu toetusteks rekordsumma

READ INTERVJUUST

Mida saab kahe kuuga kõrge elektrihinna vastu ette võtta?

Inimestele raha jagada – ega muud saagi teha. Me oleme nii suures jamas, et ei ole vaja otsida, kes on süüdi, vaja on leida lahendus, kuidas edasi.

Mida saab teha kahe aastaga?

Paisu taga on palju taastuvenergia projekte: Tootsi, Sõnajalgade projekt. Riik peab jõu kokku võtma ja mõistliku ajaga menetlema tuuleparkide planeeringuid. Ma ise alustasin Eesti Energia juhina Tootsi ja Liivi lahe tuule­parki 2008–2009. Praegu on 2022 ja kumbagi ei ole! Munemine tuleb lõpetada, sest sina ja mina maksame selle kinni.

Kui suures mahus peaks valitsus tarbijaid toetama?

Kindlasti peaks see olema korraldatud nii, et abivajajad saaksid inimväärikuse säilitada. 2022. aastal e-Eesti riigis peab pool rahvast minema kuhugi vallavalitsusse, kes nende avaldusi käsitsi töötleb. Energiat müüvad suured ettevõtted, riigi IT-gurud võiksid mõelda teise lahenduse peale.

Energiaettevõtja SANDOR LIIVE vastused Postimehe ajakirjaniku Andrus Karnau

küsimustele. PM, 14. jaanuar 2022.