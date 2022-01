Parvlaevapileti hinnatõus lükkub edasi

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas kohtus aasta viimasel päeval Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa vallavanematega ning ühiselt otsustati, et veebruari alguseks planeeritud parvlaevapiletite hinnatõus saarte külalistele lükkub edasi.

Kohtumine sai teoks peale seda, kui Hiiumaa, Muhu ja Saaremaa vallavanemad ja volikogu esimehed ning saarte ettevõtjate esindajad saatsid 30. detsembril välja avaliku pöördumise, milles teatasid, et suursaared on praami­hindade tõstmise vastu.

Aasa sõnul soovisid vallajuhid rohkem aega pileti­määrusega tutvumiseks ning oma ettepanekute tege­miseks. “Mõistlik on aeg korraks maha võtta ja anda kohalikele juhtidele pikem aeg mõtlemiseks ja ettepanekute tegemiseks,” ütles Aas. “Uue aasta alguses räägime uuesti läbi, sealhulgas ka selle, mis ajast hinnatõus jõustub.”

Eile pidi ministeerium saatma määruse omavalitsustele tutvumiseks ja tagasiside andmiseks. Hiiumaa valla­vanem Hergo Tasuja ütles eile Hiiu Lehele, et kolmapäeva, st homme hommikul on kavas osapoolte veebikohtumine. “Nädala esimeses pooles peame ka valla sees ja suursaarte vahel nõu, et kuidas edasi,” lisas vallavanem.

Minister rõhutas saadetud pressiteates, et kavandatav hinnatõus on siiski vältimatu, sest energiahindade kallinemine, üldine kulude kasv ja vajadus teha lisareise nõuab lisaraha. “Kindlasti aga ei tõuse hind kohalikele elanikele, et mitte halvendada nende elukvaliteeti,” lisas minister.

Järgmisel suvel on ministeeriumil kavas tellida Muhu-­Saaremaa laevaliinile 529 ja Hiiumaa laevaliinile 212 lisareisi.

Saaremaa liinil kallineb reisijapilet 1,29 ja Hiiumaa liinil 1,46 euro võrra. Sõiduauto piletihind tõuseb Saaremaa liinil 3,6, ja Hiiumaa liinil 4,29 eurot. Suurte veokite ja busside piletihind kasvab 3 euro võrra, haagiste piletihinnale lisandub 2 eurot. Liinibussidele jääb hind samaks.

Toimetaja HARDA ROOSNA

