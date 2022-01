Päästeamet: lapsed peaks teadma hädaabinumbrit 112

Eile algas lastele suunatud igaaastane konkurss “Lumest lumele 112” ja samal ajal avati Häirekeskuse kodulehel Lastenurk.Päästeameti foto- ja videokonkurss aitab tõsta laste teadlikkust hädaabinumbrist 112. Konkursil osalemiseks tuleb postitada enda tehtud fotod või videod Häire­keskuse Facebooki lehelt leitava ürituse seinale. Pildi või video tegemisel tuleb kujutada lühinumbrit 112 ja inspiratsiooni ammutada lumest. Osalema on oodatud lasteaiad, koolid, noorte huviringid, huvikeskused ja pered.Häirekeskuse kogemus näitab, et lapsed on väga julged abikõnesid tegema ja teevad neid osavalt. Tänu teadlikele lastele on päästetud elusid.“Häirekeskus on pikki aastaid “Lumest lumele 112” konkurssi korraldanud ning see ind ja rõõm, millega lapsed on nii olulise sümboli loomisesse koos panustanud, on märkimisväärne,” sõnas Häire­keskuse 112 teenuse juht Heiko Leesment. “Aga sellel on ka olulisem ja sügavam sisu. Nii kasvab uus teadlik põlvkond, kes teab ja julgeb numbrile 112 helistada, kui appi on vaja politseid, kiirabi või päästet. Oleme siiralt tänulikud lastele, kes meile helistavad ja abi kutsuvad. See on suur asi ja teame, et need väikesed sõnumisaadikud nügivad kodudes ka oma vanemaid ja vanavanemaid olema tähelepanelikumad ja hoolivamad.”Võidutööd selgitab välja Häirekeskuse žürii. Nelja meeldejäävama pildi ning ühe video autorid saavad auhinnaks hariva põranda­mängu “Aga mina”. Üle­jäänud osalejate töödest valitakse kaks erilisemat, mille autorid saavad auhinnaks Apollo kinkekaardi. Fotosid ja videoid saab postitada11. veebruarini. See on päev, mil kõikjal Euroopa Liidus tähistatakse lühinumbri 112 päeva. Võitjad kuulutatakse välja kampaanialehel 16. veebruaril.Lisaks konkursile on Häirekeskuse kodulehel www.112.ee nüüdsest avatud rubriik Lastenurk. Lõbusate õppematerjalide abil saab lastele selgitada, millal helistada hädaabinumbrile 112 ja kuidas abi kutsuda. Materjalid on mõeldud kasutamiseks nii lasteaia rühmatundides, koolitundides kui ka kodus iseseisvalt koos vanematega.Lastenurga tegelased Mis ja Kus on Muhu Põhikooli õpilase Kai Kommeli joonistatud. 2018. aasta märtsis kuulutas Häirekeskus koostöös Lastejaama ja laste­saatega Lastetuba välja joonistusvõistluse, kuhu laekus 227 tööd. Nende hulgast valiti võitjaks toona kümne­aastase Kai joonistatud tegelased. Mis ja Kus aitavad lastel paremini meelde jätta, mida hädaabinumbrile 112 helistades rääkida. Tegelaste nimed tulevadki esimestest küsimustest, mida helistajale esitatakse.

