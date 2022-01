Omikron levib ja lõpetab?

Kooliperede kiirtestimiste tulemused kinnitavad koroonaviiruse laialdast levikut, teatas haridusministeerium. Eelmisel nädalal tuvastati üle kolme korra rohkem nakatunuid kui nädal varem.

Ka Hiiumaal mitmekordistus positiivsete testitulemuste arv koolides. Kokku sai aasta kolmandal nädalal positiivse koroonatesti 14 õpilast, lisaks kaks koolitöötajat – kokku 16. Võrdluseks, et nädal varem saadi koolide kiirtestimistel vaid 4 positiivset vastust, detsembrikuu viimasel kooli­nädalal mitte ühtegi.

Eelmise nädala haigusjuhtumitega on Hiiumaa kriisikomisjoni andmetel seotud kolm kooli. Eilseks ja tänaseks suleti Emmaste põhikool, kus nakatunuid on nii õpilaste kui õpetajate seas.

Koolidirektorid on tagasisidena öelnud, et testidest on kasu küll, teisalt on päris tülikad kiired ümberkorraldused näiteks juhul, kui õpilase pühapäevaõhtune kiirtest on posi­tiivne ja ta on reedel veel tunnis olnud.

Kriisikomisjoni juhi Hergo Tasuja andmetel on testid lõppemas kahes koolis. Kuna ministeerium jäi hankega hätta, saabub uus ports kiirteste alles veebruaris. Lisaraha testide soetamiseks tuleb nüüd leida kas kooli või osavalla eelarvest. Tasuja ütles, et on optimist ja panustaks WHO spetsialistide öeldule, et kui 60% eurooplastest on COVID-19 läbi põdenud, siis pandeemia lõpeb.

Olgem siis optimistid ja hoidkem üheskoos elus lootuskiirt, et kiiresti leviv ja mitte nii mõrvarlik omikron selle jubeda pandeemia ükskord ka lõpetab.

