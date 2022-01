Mis siis saab Reigi Eiffelist?

Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste kinnitas valla huvi aidata Reigi Eiffeli rajajal Jaan Alliksool ehitised seadustada, et unikaalne vabaajakeskus jätkata saaks – omaniku poolt oodatakse koostööd.

Tarbijakaitse ja tehnilise järele­valve amet (TTJA) tegi ligi viis kuud tagasi Hiiumaa vallavalitsusele ettepaneku, algatada järelevalvemenetlus Kõrgessaare osavalla Reigi külas Kastani kinnistul asuva Eiffeli vaatetorni ja selle ümbruse nn vabaajakeskuse üle.

Muuhulgas oli amet seisu­kohal, et paikvaatlus­protokollis toodud ohtlike ehitiste kasutamine tuleb seni­kauaks peatada, kuni nende ohutus on tagatud ja nõuete­kohased load väljastatud.

Jaan Alliksoo kurtis Hiiu Lehe veebis antud kommentaaris, mille kirjaviis muutmata, et järelevalveametnikud käisid kevadel enne pargi avamist “kui kõik asjad olid veel valmis panematta”. “Kõik vaatlused ja pildid on tehtud ebaseaduslikult. Nn pea­spetsialistid olid naised kes ei saanud millestki aru ja kogu ülevaatlusakti saab lugeda kui humoreski. Seal on muidugi palju mõõdalaskmisi aga ainult üks näide. Väideti et torni küljes oleva kiigega võib ennast surmavalt vigastada terastrossi purunemisel… kuidas vigastus kui kiik on maapinnast 10 cm kõrgusel jne jne…,” pahandas Alliksoo.

Spetsialistiga ei saa kokku!

Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste ütles, et TTJA teade menetluse algatamiseks laekus valda mullu 8. septembril. 20. septembril teavitas vallavalitsus Kastani maaüksuse omanikke haldus­menetluse alustamisest ja saatis ametile vastuskirja. 20. oktoobril esitasid Kastani maaüksuse omanikud oma seisukohad ja 10. novembril saadeti Kastani maaüksuse omanikele kiri, millega anti aega auditi tähtaja määramiseks ja tehti ettekirjutus ehitiste kasutamise peatamiseks.

Mullu 4. detsembriks pidi Kastani maaüksuse omanik andma teada, kes viib auditi läbi ja mis on eeldatav tähtaeg auditi esitamiseks Hiiumaa vallavalitsusele. Maaüksuse omanikud küsisid auditi algatamise teavitamiseks tähtaja pikendamist ja 3. jaanuaril 2022 teatas Kastani maaüksuse omanik, kes auditi koostab.

Eiffeli torni ja vabaaja­keskuse rajaja Jaan Alliksoo kurtis, et Kõrgessaare ehitus­spetsialist oli puhkusel ja temaga polnud võimalik kokku saada.

“Kastani maaüksuse omanik soovis 28. detsembril kokku saada, kuna ehitus­spetsialist oli puhkusel, siis seda kokkusaamist ei toimunud,” selgitas Kõrgessaare osavalla vanem.

Kuigi ehitusspetsialist puhkas 20.–31. detsembrini 2021, siis auditeerimise ja menetlemise protsessi see takistanud ei ole, kinnitas Rattiste.

Küsimusele, millised üldse on võimalused seda vaatamis­väärsust seadustada, vastas Kõrgessaare osavalla ehitus­spetsialist Maiken Lukas, et ehitiste seadustamise protsess oleneb sellest, millal on need valminud. Enne 2003. aasta 1. jaanuari ja peale seda valminud ehitise puhul on ehitusteatise ja kasutusloa saamise reeglid pisut erinevad. Pärast 2015. aasta 1. juulit ehitatud ehitistele aga kohalduvad kõik EhS-s sätestatud nõuded, mis tähendab, et ehitisele tuleb anda ehitusluba või teavitada ehitamisest vastavalt EhS lisale 1 ja anda kasutusluba või teavitada ehitise kasutamisest vastavat EhS lisale 2. Hiiu Lehele ütles Alliksoo, et muude ehitiste audit läheb maksma 15 000 eurot, torni audit aga lausa 500 000 eurot.

Maiken Lukas ütles, et kui kinnistu omanik on küsinud oma projekti alusel hinnapakkumisi, siis saaks nendest lähtuda. Lukas viitas, et tornile on koostatud projekt, mille järgi tuumiku ja kandva konstruktsiooni moodustaks betoontarind, terastorud ja trossid. “Projekti järgi on praegune puidust torn mõeldud kandvat konstruktsiooni kaunistava fassaadina,” selgitas Lukas.

Vald toetab

Osavallavanem märkis, et ette­kirjutuse täitmata jätmise ja ehitiste lubamatu kasutamise korral on Kõrgessaare osavalla valitsusel õigus rakendada sunniraha kuni 6400 eurot. “Sunnivahendi rakendamist ei käsitata karistamisena ning sunniraha võib ettekirjutuse jätkuva täitmata jätmise korral rakendada korduvalt,” märkis Rattiste.

“Samas on valla eesmärk toetada maaomanikku leidmaks lahendused, kuidas ehitised saaks külastajatele ohutuks muuta ja seadustada. Soovime, et hiidlased ja Hiiumaa külalised saaks ka edaspidi Hiiumaa Eiffeli torni vaatamas käia,” lisas ta.

Ühtlasi tunnustas ta Jaan Alliksood panuse eest Hiiumaa turismi edendamisel: “Tema loodud teemapark toetab Hiiumaa müstilist ja looduslähedast kuvandit. Samas ei saa mööda vaadata asjaolust, et säärased teemapargid peavad olema külastajale ohutud.”

Ehitusspetsialisti vastusest selgus, et enamik ehitisi Kastani ja Kondori maaüksustel on ehitusteatise kohustusega hooned või rajatise, ka kasutusteatisi hoonetele ei ole esitatud. “Maaüksusel on hulgaliselt seiklusrajatisi lastele ja täiskasvanutele, mille ohutust tuleb hinnata auditiga,” lisas Lukas. “Tornile on väljastatud ehitusluba, aga torn ei ole selle loa alusel ehitatud. Ka kasutusluba tornil ei ole. Auditiga hinnatakse torni ohutust.”

