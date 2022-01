Midagi saame ikka teha

Eile hoiatas peaminister Kaja Kallas Eesti avalikkust, et oodata on omikroni hiidlainet.

Aastaid Soomes praktiseerinud ja nüüd Saaremaal elav arst Anti Kukkela leiab, et piiranguid on Eestis liiga palju ja need tuleks Põhjamaade eeskujul üldse lõpetada.

Teisalt, kui pole piiranguid, kas käituksime siis ise mõistlikult – nagu rootslased väidetavalt ise on hoolega hoidunud nakkust levitamast.

Eile teatas peaminister Kallas, et valitsus lühendab lähikontaktsete karantiini- ja reisilt saabunute isolatsiooniaega kümnelt päevalt seitsmele. See justkui ei lähe päris hästi kokku eelpool toodud sõnumiga, et nakatumine on taas kasvamas. Jah, koroonaviirus muutub pidevalt ning koos sellega kohandab valitsus ka reegleid, aga midagi peaks ka samaks jääma. “Jätkuvalt on väga oluline käituda vastutus­tundlikult, oma tervist jälgida ning ka väiksemate haigussümptomite korral testida ja koju jääda. Haiglates on endiselt eeskätt vaktsineerimata inimesed. Palun kaitske ennast tõhustusdoosidega ning kes tõesti vaktsineerida ei taha, siis hoiduge kontaktidest, eriti vanemaealised, sest omikron-tüvi on ülinakkav,” oli peaministri soovitus.

Väga kurb on lugeda enneaegsetest surmadest, mida koroonaviirus kaasa toonud. Ükskõik, on lahkuja noor või eakas – ikka on kohutavalt ebaõiglane, kui inimene peab surema enne n-ö loomulikku aega ühe tühise viirushaiguse tõttu. Jah, võib-olla kõigile nii palju aastaid ei antaks, kui tänases lehes sõna saavatele juubilaridele, Kulla Tõkkele ja Silva

Õunapile, aga ikkagi. Seepärast hoidkem ennast ja teisi.

7. jaanuar 2022

