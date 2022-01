Kultuuripärli pälvis Endrik Üksvärav

Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp valis Kultuuripärliks 2021 dirigent Endrik Üksvärava, kelle eestvõttel toimus suvel saarel ERSO esimene kontsert ja juba kümme aastat on aset leidnud Pühalepa muusikafestival.

Laupäeva õhtupoolikul Hiiumaa spordikeskuse avarasse saali kogunenud kultuuri- ja spordirahvas avas uue hooaja ja oli tunnistajaks preemiate väljakuulutamisele – tegu oli esimese kultuurisündmusega uues paigas.

Piduliku õhtu avakõnes jagas Hiiumaa vallavanem ja Kulka Hiiumaa ekspertkomisjoni liige Hergo Tasuja heameelt, et spordikeskus saab olla nii spordi- kui kultuuripaleeks – kuni reali­seerub unistus kultuuri­keskusest. Ühine kokku­saamine näitab tema sõnul, kui tihedalt on kultuur ja sport üksteisega läbi põimunud. “Täna oleme ühe katuse all – nii piltlikult kui sõna otseses mõttes.”

Peale seda, kui pop-folk tantsugrupp Uppsar oli esinenud eeskavaga, asus õhtu­juht Janno Elmi tutvustama auhinnasaajaid, kellele ekspertgrupi esimees Anton Kaljula ja Hergo Tasuja andsid üle preemiad ning õnnitlused.

Kultuuripärliks dirigent

Kultuuripärli väljaandjate sõnul panustas Endrik Üksvärav erakordsesse sündmusesse Hiiumaa kultuurielus – Pühalepa muusika­festivali raames andis Kärdla kirikus kontserdi Eesti Riiklik Sümfoonia­orkester, mida juhatas peadirigent Olari Elts. Ekspert­grupp hindas Pühalepa muusika­festivali ikka ja taas loomist silmapaistvaks saavutuseks. Läbi aastate on seal kõlanud muusika, milles on keskne koht helilooja Erkki-Sven Tüüri loomingul. Selle esitamiseks kutsus Üksvärav poolteist aastat tagasi kokku Hiiumaa kammer­orkestri, mis esines ka eelmisel aastal, kümnendal Pühalepa muusika­festivalil.

Tunnustuse puhul jagus dirigendil tänusõnu

paljudele – alates oma kaasast Kristel Üksväravast kõigi abiliste ja kaaslaste ning publikuni. Ka meenutas ta oma Kalana vanaisa, kes tõenäoliselt samuti sealpoolsuses tunnustuse üle rõõmustab. Üksvärav ütles, et on vaimustuses spordikeskusest, mille võimalusi saavad nautida kõik Hiiumaa inimesed ja kus on võimalik võõrustada maailma sporditippusid. “Ma väga loodan, et meil saab kunagi olema ka kontserdimaja, mis oli kunagi Eri Klasi unistus. Või on see kaasaegne kontserdi­saal, kuhu saab kutsuda maailma tippmuusikuid, -soliste, -koore. Hoian pöidlad pihus, et see juhtuks. Arvan, et Hiiumaa on seda väärt.”

Teha enda parim

Hiljem, kui fotojäädvustused tehtud ja seltskond suu­pisteid maitses, lisas Üksvärav

veel mõne kommentaari talle osaks saanud tunnustuse kohta. “See on väga suur tunnustus ja au ja loomulikult ka rõõm. Muidugi see motiveerib, kui saad aru, et hinnatakse seda, mida sa teed.” Kuid tema sõnul on liikumapanevaks jõuks hoopis miski sisemuses, mis ütleb, et kui sul on midagi anda ja pakkuda, siis sa seda ka teed.

Selgituseks tõi ta näite festivali korraldamisest. “Ma teen festivali teiste jaoks ja enda jaoks – teen parima festivali, mis mulle endale on kõige ägedam, lootes, et see sobib ka kuulajatele. Siiamaani on see toiminud – teha enda arust alati parimat festivali. Kui ära teen, siis tunnen, et see oli nüüd küll kõige vägevam asi. Just see tunne kannustab ja paneb edasi liikuma.”

Üksvärav nõustus, et selline toimetamine võtab palju energiat, kuid lisas, et sarnaselt ükskõik mis elualale – kui sul on selline mõtteviis, et teed nii hästi kui oskad, oma parimat andes – siis sa saad ise sellest tagasi. Kui tuleb tagasisidet – seda parem, sest see motiveerib täiendavalt.

Tänavune kultuuripärli saaja võrdles sporti, kus tulemusi ja taset saab täpselt mõõta näiteks sentimeetri või sekundiga ja muusikat, kus see ei ole tähtis. Kui keegi mängib muusikapala kiiremini või esineb pikemalt, siis ta ei ole sellepärast veel parem mängija. “Muusikas käib mõõtmine pigem selle järgi, kui sa teed midagi erilist, sellist, mida keegi kuskil mujal ei tee. Kultuuris minu meelest on oluline, et sul on oma käekiri, erilisus.”

Sildid: dirigent, Hiiumaa kammerorkester, Kultuuripärl 2021, Pühalepa muusikafestival