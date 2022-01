Kõige turvalisem on elada Hiiumaal

READ UUDISEST

“Soov oli pakkuda inimestele jõulurahu, sest sarnaselt Eestile olid ka siin inimesed väga-väga mures.”

“Mind ajab natukene vihale, kui keeruliseks on see tehtud Eesti inimestele. Minu ema, 70aastane pensionär, peab ma ei tea mida kõike tegema, et tal oleks võimalik seda raha taotleda.”

Norra toetuse juures on äärmiselt positiivne see, et vastupidiselt Eestile ei pea inimene minema kuhugi eraldi abi paluma. Elektrifirmad võtavad arvelt kohe vajaliku summa maha ning oma osa saavad nad valitsuselt tagasi.

“Minu meelest peaks ka Eesti Energia süsteemid võimaldama seda, et see oleks kohe võimalik saada arvelt maha võtta.”

Norras elav eestlane ja Põhja-Norra suurima hüdroenergia tootja Salten Kraftsamband

juhataja LIINA VEERME, Delfi Ärileht,

13. jaanuar 2022