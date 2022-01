Käinas alustab suvel tööd uus perearst

Alates 1. juulist alustab Käina perearstina Helve Kansi (56), kellele terviseameti peadirektor peale kahekuulist konkurssi nimistu kinnitas.Eesti Perearstide seltsi juhatuse liige ja Viljandis praktiseeriv Helve Kansi võitis mitmest voorust koosnenud konkursi ja sai õiguse olla pere­arst kuni 2000 isikule Hiiu maakonnas. Otsus sündis 6. jaanuaril, selle vormistamine võttis nädalapäevad aega ning nüüdseks on ametlik kiri vallavalitsus­se laekunud. Otsus jõustub, kui keegi asjaosalistest 30 päeva jooksul vaiet ega kaebust ei esita.Helve Kansi on sama nimistu perearst olnud 23 aastat. “Sama kaua olen töötanud nimistuga, tegelenud haiguste ennetamisega oma kompetentsi ulatuses. Mulle tundub, et patsiendid, kes on järginud koostatud raviskeeme ja panustanud endasse ise, vastavalt saadud nõuannetele, pole saanud eriti haiguste tüsistusi ja on hea tervise juures,” rääkis Kansi. “Viljandi nimistuga jätkaval, loodetavasti noorel perearstil on siit hea edasi minna.”Kansi on käinud palju mööda Eestimaad perearsti­praksistes auditeerimas ja pisut ka asendamas. “Sellest selgines pilt, kuidas kaugemates kohtades perearstiabi võib olla patsientide jaoks küllaltki kättesaamatu. Sealt järgneb aga inimeste tervise halvenemine, tüsistuste teke, lühem eluiga, kuna pole olnud võimalust perearstilt vajalikke ja suunavaid nõuandeid saada järjepidevalt mitmekümne aasta jooksul.”Sattudes kogemata Hiiumaale asendama, sai talle selgeks, et ka siin on pere­arstide vanuse mõttes tulevik väga tume, kui just imet ei juhtu. “Noori perearste pole, ka seekordsele konkursile ei kandideerinud noori, mulle aga hakkas meeldima siinne keskkond, rahulikud patsiendid. Väga meeldisid Käina pereõed, kes unistasid töötamisest koos perearstiga. Ja nii ma tulingi. Arvan, et mul on võimalik palju ära teha kohalike inimeste tervise heaks.”Kansi nentis, et seoses ümberasumisega ühest nimistust teise, tekib algul kindlasti vajadus olla ka Viljandis, kuid see olukord laheneb käesoleva aasta jooksul. “Otsime koos terviseametiga lahendusi, et patsiendid ei jääks abita,” lisas ta.

Maikuuni ravib dr Tiik

Perearstide registri andmetel oli aasta alguse seisuga Helve Kansi nimistu Viljandis 350 võrra suurem kui Käina nimistu – seal oli 1889 isikut, Käinas 1639. Vabu kohti oli vastavalt 111 ja 361. Mõlemas nimistus on enamikul patsientidel ravikindlustus, kindlustamata isikuid umbes 7 protsenti.

Novembrist kuni aprilli lõpuni pakub Käinas perearsti­teenust dr Madis Tiik, kelle terviseamet määras nimistu perearsti dr Marje Vanni ajutiseks asendajaks. Otsuse tegi amet peale seda, kui varem pere­arstina töötanud Vann oktoobri keskel teatas nimistust loobumisest.

Alates möödunud aasta veebruarist oktoobri lõpuni töötas dr Tiik Vanni nimistu juures perearstina. Ka praegu töötab nimistu juures veel teinegi perearst, dr Sirje Kreis. Pereõdedena on ametis Anu Saar ja Kerlin Uuskar, kes Käina kandi inimestele aastaid abi on andnud.

Kolm kandidaati

Terviseameti meedia­nõunik Merilin Vernik ütles, et novembri alguses välja­kuulutatud Käinasse perearsti leidmise konkursile saabus kolm sooviavaldust. Üks kandideerija võttis hiljem, konkursi käigus oma avalduse tagasi.

“Kui praegu üks avaldus kohale tuleb, on juba hästi,” tõdes perearstide seltsi juht Le Vallikivi mullu juulis perearstide põuda kommenteerides. Seega oli Käina konkurss nii muu Eesti kui varasemate Hiiumaa perearstikonkurssidega, kuhu üldse sooviavaldusi ei laekunud, erandlikult huvirohke.

Konkursikomisjoni töös osales Hiiumaa vallavalitsuse esindajana Käina valla sotsiaaltööspetsialist Heli Tuisk. Tema sõnul on tava­pärane, et perearsti konkursil läheb pool aastat otsusest kuni arsti tööle­hakkamiseni. Kord näeb ette, et ainult juhul, kui valituks osutub arst, kellel ei ole varem nimistut, saab ta praktiliselt kohe alustada. Kui tal aga juba on oma nimistu, peab ta uue nimistu saa­miseks loobuma varasemast, sest neid saab tal olla vaid üks. Tervise­ametile tuleb loobumise otsusest ja teise kohta üleminemisest teatada kuus kuud ette, mis tähendab seda, et selle aja jooksul tuleb veel oma nimistuga tööd jätkata. Samal ajal viib amet läbi konkursi sinna perearsti leidmiseks.

Hiiumaa perearstid ja nimistud seisuga 3. jaanuar 2022

Meeli Paesüld – nimistus 2150 inimest (sh kindlustatud 2020, kindlustamata 130), vabu kohti ei ole, nimistu juures töötab perearst Hilja Hiiemets, pereõed on Marin Juhe ja Tiiu Tustit;

Lia Prigoda – nimistus 1675 inimest (sh kindlustatud 1583, kindlustamata 92), vabu kohti 325, pereõed Merlin Vahtra ja Piret Eller;

Jüri Viidebaum – nimistus 1674 inimest (sh kindlustatud 1573, kindlustamata 101), vabu kohti 326, pereõed Linda Ink ja Kerli Tampõld;

Kai Lauter – nimistus 1008 inimest (sh kindlustatuid 951, kindlustamata 57), vabu kohti 992, pereõde Kristi Künnap;

Madis Tiik – asendusperiood 1.11.2021–30.4.2022 – nimistu suurus 1639 (sh kindlustatud 1528, kindlustamata 111), vabade kohtade arv 361, nimistu juures töötav arst Sirje Kreis, pereõed Anu Saar, Kerlin Uuskar;

Kolmes Kärdla perearstinimistus kokku on 5499 inimest (sh kindlustatud 5176, kindlustamata 323), vabu kohti 651.

Viies Hiiumaa perearstinimistus kokku on 8146 inimest (sh kindlustatud 7655 e 93%, kindlustamata 491 e 7%), vabu kohti 2004.

Eestis kokku oli mullu suvel 785 perearstinimistut, millest 50 teenindas asendusarst, nende osakaal on kasvamas, perearste oli ametis 735.

Aastas tahab nimistust loobuda 30–35 perearsti, pere­meditsiini residentuuri lõpetajaid on 20–25.

Allikas: Terviseamet,ERR

Sildid: konkurss, nimistu, perearst