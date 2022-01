Kaadrimuudatused Hiidlaste Koostöökogus

HIIUMAA VALD

Uue aasta algusest on kohaliku LEADER tegevusgrupis kaks uut inimest – uus juhatuse esimees on Verno Soosalu (49) ja uus nõustaja Merle Erm (50).Vaid viis ja pool kuud ametis olla jõudnud Anu Pielberg valiti talve hakul Hiiumaa valla volikogu esimeheks. “Kahte juhikohta ma endale ei ihalda, sest oma firmat on ka vaja juhtida,” selgitas Pielberg, kes on OÜ Hiiu Autotrans juhatuse liige koostöökogu kodulehel.Koostöökogu juhatuse uueks esimeheks valiti pereettevõtte OÜ Dagö Berry üks omanikke Verno Soosalu, kes juhatuses esindabki saare ettevõtjaid.Uuest aastast asus senise LEADER programmi taotluste nõustaja Ilmi Aksli asemel tööle Merle Erm, kes tuli Hiiumaale elama kolm aastat tagasi perekondlikel põhjustel. Oma uue ameti kohta ütles ta, et õppimist on palju, aga töö meeldib. Erm, kes enda sõnul on juba natuke jõudnud tutvuda esitatud toetustaotlustega, märkis, et hiidlastel on põnevad ideed ja nad tahavad oma unistusi ellu viia. “Inimesed näevad nende täitumise nimel palju vaeva. Nad on väga tublid!” lisas ta tunnustavalt.Kõik mõtted, mida tahetakse ellu viia, väärivad tema sõnul läbi mõtlemist ja arutlemist, viimase osas saab nõustaja aidata ja taotlejaga kaasa mõelda. Seega julgustab ta nõustamisele tulema: “Proovima peab ikka. Unistada tuleb suurelt, isegi siis kui enda jaoks tundub esialgu mõtte elluviimine võimatu ja kui kõige suurem unistus ka täide ei lähe, siis väiksem osa sellest võib ju täituda.”Enne nõustajana tööleasumist töötas Tallinna teenindus­koolis kliendi­teenindajaks õppinud Merle Erm üle kahe ja poole aasta Coop Hiiumaa Käina Konsumis juhataja asetäitjana.

KATRIN KIVIVUORI

Sildid: juhatuse esimees, LEADER tegevusgrupp, nõustaja