Jalgpallitreener: Küll saame ka kupliga halli!

Jalgpallitreening Hiiumaa spordi­keskuse täismõõtmelisel kunstmuruväljakul on FC Hiiumaa peatreener Mario Degtjovi sõnul nagu samm kiviajast uusaega. Küllap saame ka jalgpallihalli, usub ta.“Nagu teised meeskonnad, nii treenime ka meie nüüd kunstmuruga täismõõtmelisel staadionil ja kui mujal ehitatakse staadionitele kuplid otsa, saame meie kord ka sellise,” on jalgpallitreener Mario Degtjov optimistlik.“Praegu on tegelikult kahe hooaja vaheline paus – poisid saavad nii vaimselt kui füüsiliselt puhata ja trenni teeme lihtsalt selleks, et toonust hoida,” rääkis ta, jälgides samal ajal detsembrikuisel treeningul väljakul toimuvat mängu. Trennis olid FC Hiiumaa esindusmeeskonna ja U19 mängijad.Treeneri sõnul on täismõõtmetes ja kunstkattega staadionil trenne tehes tunne, nagu oleks kiviajast uude aega astunud. “Saame nüüd treenida suure väljaku mänguks ja harjutada seda, mida üleplatsimängul vaja läheb – eelkõige suurel platsil mängimise tunnetust,” tõi ta esile olulise erinevuse senise, Mängude maja juures asuva väljaku võimalustega.Samas on tal hästi meeles, kui õnnelikud oldi siis, kui see väike väljak saadi. “Eks areneme! Meie saime esimese täismõõtmes kunstmuru, teistes maakondadespannakse nendele juba kuppel otsa, küllap me ka kunagi kupli saame,” viitas ta jalgpallihallide rajamise projektile, mida viivad ellu kultuuriministeerium ja Eesti Jalgpalli liit.“Praegu oleme rahul uue väljakuga,” kinnitas Degtjov, ehkki möönis, et kaetud staadion on kaitstud ilmamõjude – tuule, vihma ja lume – eest. Ta ei osanud öelda, kas Hiiumaa spordikeskuse jalgpalliväljaku kavandamisel arutati ka võimalust, rajada kaetud staadion.Jalgpall on murumäng ja Degtjov on kindlalt seda meelt, et võistlusmängudest võiks valdav osa toimuda muruväljakutel. Kärdlas on murustaadion olemas. Kui hooaeg algab tavaliselt märtsis, siis muru peale mängima saab mai keskpaigas või mai lõpus. “Selleks ajaks on mängud juba kaks kuud käinud,” nentis ta.Degtjovi sõnul paljudes Eesti paikades murustaadione üldse ei ole. Ka enamus Tallinna jalgpallistaadionitest on kunstkattega, sellise väljaku peal talvel treenitaksegi.“Meil läheb hooajaks ettevalmistumine lahti jaanuaris ja teeme seda siin, uuel, esiliiga võistlustekski sobival staadionil, kus on samuti kunstkate,” rääkis treener.Väljaku kunstmaterjalist katteks on rohelisele osale lisaks ka kummipuru, mis spetsiaalse masinaga puistatakse laiali ja harjatakse. Kumm pehmendab katet. Selle all on kiht liiva ja põhjaks spetsiaalne penoplast.Paraku sattub lume lükkamisel osa kummipuru koos lumega staadioniäärsetesse vallidesse. Eemalt paistavad need nagu mullavallid ja praegu, kui maa on kaetud lumega, on kummipuruvallid samuti lume all. MarioDegtjov ütles, et puru saab tagasi puistata, kuid selleks tuleb oodata kuiva ilma. Treeninguid need vallid tema sõnul häirinud ei ole.

Sildid: jalgpallitreening, kaetud staadion, täismõõtmeline staadion, üleplatsimäng