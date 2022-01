Huvi energiatoetuste vastu suur

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles, et huvi energia­toetuse vastu on Hiiumaal suur – esimese kahe päevaga laekus 181 avaldust. Vallavanem julgustas taotlusi esitama: “Osa­valdade sotsiaaltööspetsialistid, menetlejad ja Käina sekretär jagavad infot nii telefoni teel kui meiliga ning teevad väga tublit tööd taotluste vastu võtmisel ja menetlemisel.”

Valla avalike suhete osakonna juhataja Liina Siniveer lisas, et taotlust saab esitada mugavalt e-teeninduskeskkonnas Spoku. “Kiire viite taotlema leiab ka valla kodulehe avalehelt rubriigist Hetkel tähtis: Energiakulude hüvitamine,” viitas ta. Võimalus on ka laadida kodulehelt alla taotlusvorm, täita ning saata see digiallkirjastatult energiatoetused@hiiumaa.ee

“Kui aga keegi soovib tulla vastuvõtule, siis Kärdlas on loodud selleks eraldi mugav võimalus Nelja Nurga galerii ruumides,” märkis Siniveer. Avatud on see esmaspäevast kuni neljapäevani kella 9–12ni ja peale lõunapausi kella 13–16ni. Sotsiaaltöö­spetsialistid abistavad taotlejaid kõigis Hiiumaa vallamajades.

