Hannes Maasel: See oli tõesti üllatus!

Spordi elutööpreemia saajal Hannes Maaselil (70) huumorimeelt jagub, nagu ka enese­irooniat. Preemiat kätte saades kordas ta oma sõbra Andres Maari sõnu püha­päeva hommikul võrkpallitrenni tulles: “See oli tõesti üllatus!”.Laureaadi tutvustuses loeti Maaseli kohta üles hulga tiitleid: pikaaegne õpetaja nii kehalise kasvatuse kui muusika erialal, treener, spordiaktivist ja toetaja, kelle lemmikspordi­aladeks on olnud võrkpall ja kergejõustik. Jätkuvalt aktiivne sportlane, kes valmistab end ette Euroopa meistrivõistlus­teks. On olnud pikka aega piirkondliku spordi edendaja ja Käina spordikeskuse arendaja – ta on Hannes Maasel.Laureaat vastas, et kogu selle pika loetelu taustal kasutaks tema sellist stiili nagu iroonia: “Kui ma keskkoolis käisin, siis ühiskonnaõpetuse õpetaja ütles mulle: “Seltsimees Maasel, te olete nii laisk, et kõlbate ainult ministriks ja nii see elu on läinudki, et ma olen olnud muusikute seas parim sportlane ja sportlaste seas parim muusik.”Maasel ütles, et viimased üheksa aastat on teda Käina spordikeskuses taas viinud kokku tema endiste õpilastega, kes tõeliselt nakatuna spordipisikust, on seal tööd teinud juba aastaid. Tunnustust vastu võttes tänaski ta eelkõige oma õpilasi, kellele on tal olnud au trenne anda ja õpetada, samuti kolleege ja kaastöötajaid mitmetel töökohtadel. Lõpetuseks lisas ta, et nüüd, kus ta on kodus pool aastat “laiselnud”, peaks nüüd “laisklemise” lõpetama ja saadud tunnustust kuidagi õigustama.Hiiu Lehe küsimusele, mida ta senitehtust kõige enam hindab, vastas Maasel, et oma esimest tööperioodi, kui ta läks Käina kooli õpetajaks. “Siis oli lapsi palju, mingi kolmsada. Leidus palju andekaid, need tuli vaid üles leida. See kaheksateist aastat, mis ma Käina koolis töötasin, oli tõeline rõõm!”Edasi läks nii, et Ruuben Post tegi Hannesele ette­paneku hakata tegema teadus- ja hariduskeskust Tuuru ja nii see koolitööst eemaldumine läks. “Aga ma ütlen, et ära kunagi ütle iial. Kui minu riigiametniku tööperiood lõppes, tulin ma tagasi Käina kooli juurde treenerina,” leidis ta aastaid hiljem tee tagasi kooli.Viimased aastad tööd Käina Spordikeskuse juures koos kergejõustikutreeneri Toivo Pruuliga olid tema sõnul nii rõõmsad: “Tema tuli Emmastest, mina Käinast lapsi treenima – meil oli tiim, meil oli hea olla!” 2019. aastalToivo Pruul ootamatult suri ja treeneritööst tõmbus tagasi ka Maasel.Spordibaaside võluKogenud spordimees tunnistas, et üks suur nõrkus on tal ka – ilusad spordirajatised meeldivad väga ja lausa tõmbavad ligi. “See spordibaasidekülgetõmbejõud oli mul juba varakult. Kuskil kümne­aastasena vaatasin Suuremõisa lossi ees üht ägedat platsi ja mõtlesin, et siia saaks väga ilusa staadioni teha… täitsa rumal mõte, kui praegu mõelda, aga samas nüüd peaaegu töömehe elu lõpuni on see spordibaaside seotus mul jäänud. Ma isegi ütlen, et kui ma kuskil näen ilusat spordistaadioni või -väljakut, hakkab mul suu vett jooksma. Ja muidugi, uut spordikeskust vaadates on mul ülihea meel, kuigi ise ma pole veel jõudnud selle sees peituvaid võimalusi kasutada.”

Hiiumaa 2021. aasta parimad spordis

aasta naissportlane jalgrattur Indra Kutser

aasta meessportlane võrkpallur Stefan Kaibald

aasta treener jalgpallitreener Mario Degtjov

aasta täiskasvanute võistkond avamerejaht Matilda 4 meeskond – Juss Ojala (kapten), Marek Harjak, Karlo

Hmeljak, Joachim Aschenbrenner, Aarne Veske, Kelly Veske, Priit Berkmann, Christopher Juul, Felix Andresen

parim neiu orienteeruja Eliise Kesküla

parim noormees orienteeruja Kustu Künnapas

parim tüdruk orienteeruja Maria Eller

parim poiss purjetaja Martin Põllu

aasta noortevõistkond orienteerumise N14/16 teatenaiskond Helisa Tartu, Herta Kesküla, Maria Eller

aasta noortetreener purjetamistreener Anni Rätsep

parim naisveteran orienteeruja Merike Vanjuk

parim meesveteran orienteeruja Toomas Mast

aasta spordiklubi jahtklubi Dago

aasta spordisündmus Hiiumaa Spordikeskuse avamine

aasta spordieeskujud Siret Tara, Ülle Paasoja, Kalmar

Tikerpuu, Tanel Malk, Madis Annus

Kultuurkapitali aastapreemia võrkpallur Stefan Kaibald

Hiiumaa ekspertgrupi elutööpreemia Hannes Maasel

Hiiumaa ekspertgrupi tunnustused spordiaktivist ja õpetaja Tiina Koit, discgolfiklubi Dagö DG

