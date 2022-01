COVID-19 Hiiumaal, 24. jaanuari seis

Koroonasse nakatumine on Eestis hüppeliselt kasvanud. Viimase nädala keskmine päevane nakatumiste arv on esmaspäevase seisuga 3895. Sealjuures oli eile positiivseid teste 5040. Võrdluseks, kuu aja eest, jõululaupäeval registreeriti 464 positiivset testi.Hiiumaale lisandus nädalavahetusega 46 positiivset testi. Saarega on hetkel seotud üle saja aktiivse haigusjuhu, kellest reedese seisuga viibis saarel kohapeal 43. Nädalavahetusel ja esmaspäeval lisandunute osas on andmed täpsustamisel. Küll saab välja tuua, et haigusjuhtumitega on seotud kolm kooli, mis seetõttu õppetööd ümber korraldavad.Kahe aasta jooksul, mil koroona meid kimbutanud, on eilse seisuga positiivse testivastuse saanud 1125 hiidlast.Saatekirja tavapäraseks testimiseks (PCR test) saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil 1220 helistades. Võimalik on ka tasuline testimine, täpsem info polikliiniku registratuurist tel 462 2795.Vaktsineerimiseks saab aja broneerida digiregistratuuri www.digiregistratuur.ee ja telefoni 1247 teel või helistades otse oma perearstile.COVID tõendi aitavad vajadusel luua ja printida osavallamajad, raamatukogud ning Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkt Leigri väljakul.Päevakohane ja pikemate selgitustega info on leitav lehelt www.kriis.eeHERGO TASUJAHiiumaa kriisikomisjoni esimees

Sildid: COVID-19, testimine, tõend, vaktsineerimine