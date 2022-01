Algas kirjanduse aasta

Kiiduväärt, et Hiiumaal on algatatud teema-aastad, mis pakuvad suurepärase võimaluse omaenda saare kultuuri ja selle suurkujusid meeles pidada ja esile tõsta.

Hiiumaa esimene, kirjandusele pühendatud teema-aasta avati hiidlaste jaoks väga olulise kirjaniku, Paul-Eerik Rummo 80. sünni­päeval 19. jaanuaril, kui valla ja raamatu­kogude esindus käis kirjanikku tema kodus õnnitlemas. Juubilari sõnul oli teade, et Hiiumaa kirjandusaasta algus talle pühendatud on, suur üllatus.

Vallavanem Hergo Tasuja ütles, et kirjanduse teema-aastaga soovitakse tõsta esile Hiiumaaga seotud kirjanikke, kirjandus­teoseid, lugusid, samuti innustada lugema ja ise kirjutama.

Kavas on 1.–3. juulini korraldada esmakordne Hiiumaa kirjandusfestival, millega tähistada nii tänavuste juubilaride Rummo, Alavainu ja Õnnepalu sünnipäevi kui kõnelda laiemalt ka teistest saarega seotud kirjanikest. Ja see nimede loetelu on päris pikk.

Kirjanduse-aasta korraldamist veavad Hiiumaa vald, raamatukogud ja arendus­keskuse üksus, turismiklaster, üheskoos.

Teema-aasta koordinaator, turismiklastri ,

juht Kristel Üksvärav kutsus eri osapooli koostööle: “Kirjanduse aastaga seotud tegevuste kalendri täitmisesse saavad kõik huvilised oma panuse anda.” Nii kutsuvad kirjanduse aasta algatajad sündmuste korraldajaid ja turismiasjalisi mõtlema, kuidas lõimida oma tegevustesse kirjanduse temaatikat ja see n-ö enda kasuks tööle panna. “Ja sellest võiks siis ka meile teada anda,” soovis Üksvärav.

Kirjanduse aasta on esimene terves reas Hiiumaa kultuuri esile tõstvatest teema-­aastatest. Näiteks on järgmisel aastal fookuses muusika ning ülejärgmisel Hiiumaaga seotud kunst.

21. jaanuar 2022

Sildid: Hiiumaa kirjandusaasta, kirjandusfestival, teema-aasta