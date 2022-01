76 allkirjaga avalik pöördumine

Suuremõisa kandi rahvas küsib Pühalepa osavallale saadetud ja 29. detsembri kuupäeva kandvas avalikus pöördumises, millal saab tänavavalgustuse jalakäijate teelõik Suuremõisa bussipeatusest kaupluseni ja bussipeatusest nn Kerve küüni poole kuni olemasoleva valgustuseni.

Pöördumises on öeldud, et probleem on üleval olnud juba aastaid ning selgituseks lisatud, et kuna seal liiguvad lisaks kohalikele elanikele ka ametikoolis õppijad, on pimeda ajaga ja eriti libedaga pidevalt pöördutud kaebustega kaupluse töötajate poole.

Pühalepa osavalla vanem Liili Eller tänas, et valla­kodanikud aktiivselt kaasa mõtlevad ning selgitas, et Pühalepa osavallal on töös Suuremõisa tänavavalgustuse rajamine sel teelõigul. “Koostöös eri ametkondadega, arvestades asukoha ajaloolisust ja erinevaid piiranguid ning kaitsevööndeid püüame jõuda sobiva projektlahenduseni selle aasta esimesel poolel, siis on võimalik korraldada hange valgustuse väljaehitamiseks.”

KATRIN KIVIVUORI

Sildid: avalik pöördumine, tänavavalgustus