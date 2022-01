2022. AASTA AUTODE TOP-5 SAKSA EKSPERTIDE HINNANGUL

2022. aasta pole veel käes, kuid Saksamaa on juba nimetanud selle aasta parimad autod. German Car Of The Year 2022 žürii valis võitjad viies kategoorias: kompakt-, premium-, luksus-, spordi- ja nn. Uue eneriga autod, mida iganes see ka tähendaks. Autod valisid välja saksakeelsetes riikides töötavad eri rahvustest autoajakirjanikud – viiest võitjast vaid kaks mudelit on Saksamaa pärit. Kolm neist on elektriautod.





KOMPAKTKLASS (KUNI 25 000 €)

Peugeot 308 võitis väikeste ja taskukohaste autode kategoorias. Žürii hindas kõrgelt brändile iseloomulikku Power of Choice strateegiat, mille kohaselt pakub Prantsuse tootja selle mudeli puhul laia valikut mootoreid: bensiinimootor, diisel ja kaks pistikhübriidi.

Teine 308 tugevus on digitaalne ja individuaalselt programmeeritav i-Cockpit, armatuurlaud ja multimeediasüsteem. Konkursi korraldajatele meeldis ka värske kujundus koos täiesti uue logoga – möirgava lõvi peaga. Selliseid radikaalseid muudatusi logos kritiseeritakse sageli, kuid Peugeot’ disaineritel näib olevat õnnestunud ekspertidele meeldida.

PREEMIUM-KLASS(25000-50000€)

Selles hinnanurga võitja on elektriline cross-luukpära KIA EV6. See on Korea kaubamärgi esimene BEV, mis on ehitatud spetsiaalsele E-GMP platvormile. Sama mudeli puhul debüteeris disain nimega “Kombineeritud vastandid”: välimus kombineerib kupee, luukpära ja crossoveri elemente..

Baasversioonil on üks taga asuv mootor 170 hobujõuga ja 350 Nm pöördemomendiga, 58 kWh aku ja 400 km sõiduulatuse. Kokku on viis mudelivarianti.

LUKSUSKLASS (ÜLE 500 000 €)

Võitja on Audi e-tron GT, mis on üks kahest Saksa autost võitjate hulgas. Kontseptauto esitleti 2018. aastal ja tootmisversioon ei erine sellest oluliselt. See põhineb J1 platvormil, mida varem testiti Porsche Taycanil..

Auto on varustatud kahe elektrimootoriga: esiosa mootor toodab 238 hobujõudu, tagaosa mootor 435 hobujõudu. Kogutoodang on 476 hobujõudu ja see jaotatakse üksuste vahel arvuti abil.

SPORDIAUTO

Porsche 911 GT3, 922-seeria maanteekupee, võtab esikoha. Võrreldes eelmise RS-versiooniga on auto võimsam ja kiirem: 510 hj, 469 Nm, tippkiirus vastavalt 318 ja 320 km/h automaadiga ja manuaaliga, kiirendus sajani on 3,4 sekundit.

Juhid saavad sõidu ajal jälgida tehnilisi näitajaid: ühe nupuvajutusega saab digitaalsed näidikud vähendada – ja ekraanile ilmuvad õlitemperatuur, kütusetase ja muud andmed.

”UUS ENERGIA”

Uusimaks elektriautoks nimetati Hyundai Ioniq 5, teine elektriauto, samaplatvormiline KIA EV6 . Viieukseline luukpära on saadaval kahe tüüpi akuga, 58 kWh ja 73 kWh. Standardkonfiguratsioonis on üks mootor, mis koos baasakuga annab 170 hj ja suurema võimsusega akuga 217 hj. Viimasel juhul ulatub sõiduulatus WLTP-tsüklis 480 kilomeetrini.

Novembri lõpus valib žürii nende viie auto hulgast välja üldvõitja ja kuulutab selle Saksamaa 2022. aasta parimaks autoks.

