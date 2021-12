Vald kasutab auhinnaraha õppimiseks

Harda Roosna

Hiiumaa vald sai lisaks aasta keskkonna­sõbraliku kohaliku omavalitsuse tunnustusele ka 25 000 eurot auhinna­raha, mida on kavas kasutada harival otstarbel.Raha kasutamiseks koondas ettepanekud keskkonnaspetsialist Kadri Randmaa ja nende hulgast valiti välja kaks. Esiteks korraldatakse vallavalitsuse spetsialistidele õppereis Norrasse, et tutvuda, kuidas seal on korraldatud jäätmemajandus ja kuidas edendatakse keskkonna­säästliku eluviisi.

Sildid: auhinnaraha, keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus, õpperada