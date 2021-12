Uuest aastast suletakse Männamaa laenutuspunkt

Uuest aastast Männa­maal raamatuid laenutada enam ei saa. Laenutus­punkti sulgemise plaani on peetud juba paar aastat – nüüd saab see teoks.

Käina raamatukogu direktori Maili Uibo sõnul on sulgemise teema õhus olnud paar aastat. Teeninduspunkti jaoks renditakse ruume ASilt Honga ja seni on see olnud avatud kord nädalas, kolmapäeviti. Ametis on üks töötaja, kelle töökoormus 0,2. Uue aasta 1. jaanuarist ta lahkub ja asub täiskohaga tööle mujal. Koos sellega suletakse jaanuarist ka teenindus­punkti uks. Direktor rääkis, et Männamaa teenindus­punktis puudus oma raamatufond ja uuemaid raamatuid viidi lugejatele Käina raamatukogust, kirjandust vahetati vastavalt vajadusele, lugejate jaoks oli valikus üle 120 raamatu.



Sildid: laenutuspunkt, nõudepõhine transport, raamatukoguteenus