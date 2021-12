Ülekäigurajad tehakse sobilikuks kõigile liiklejaile

Kärdla Keskväljaku ääres on kuus ülekäigu­rada, mille kivikate kevadeks osaliselt välja vahetatakse, et muuta tee ületamine ratastooliga liikleja jaoks senisest turvalisemaks.Autoga Keskväljaku ülekäigu­kohtadest üle sõites on erinevus asfaltteega tunda, kuid midagi erilist selles pole. Ratastooliga, millel autoratastega võrreldes hoopis väiksemad rattad, tuleb nurgeliste ja laiade vuukidega teekatte puhul hoopis tähelepanelikum olla.

