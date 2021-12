Turismikataloogita messidele

Erakogu

ERAKOGU

Turismimesside hooaeg on algamas ja esimest aastat üle paarikümne aasta seal Hiiumaa turismi­kataloogi ei jagata.Maakonna arenduskeskuse üksusena tegutsev Hiiumaa turismiklaster võtab tegevuse lõpetanud Hiiumaa Turismiliidult teatepulga siiski üle ja jätkab Hiiumaa turismikataloogi välja andmist ning plaanib suveks lisaks teistki.Hiiumaa turismikataloog on aastatega saanud turismi­ettevõtjatele üheks olulisemaks iga-aastaseks reklaami­kanaliks. 21 aastat järjepidevust ning seni 10 000–20 000 tuhande eksemplari lai levitamine mandril, Hiiumaal ja välismaalgi, on andnud selleks hea põhjuse. Senimaani oli kataloog ka messide põhi­materjal, tõdes turismiliitu juhtinud Ly Johansen, kelle sõnul koondas see kogu Hiiumaa, kõigile meeldis, sellega oli hea tööd teha.Vähemalt sel aastal see nii enam ei ole. Turismiklastri juht Kristel Üksvärav selgitas, et messidel osalemise põhimõte on, et arendus­keskus (turismiturunduse puhul turismiklaster) toetab messidel ja teistes turundus­kanalites Hiiumaa ettevõtjate, külastusteenuste pakkujate ja sidustegijate eesmärke.“Korraldame üldised tegevused nagu messiboksi tellimine ja kujundamine, logistika, eelteavitus, sihtkoha üldine tutvustus ning vastav maandumislehekülg kodulehel hiiumaa.ee,” lisas Üksvärav. Tema sõnul on ootus, et sisulise osa täidavad ettevõtjad ise konkreetsete pakkumiste ja infoga. “Vähemalt sama olulised kui messiboksis jagatavad trükised-suveniirid, on ka huvigruppide eelteavitamine ja nende kohale kutsumine ning hilisem kliendihaldus ja suhtlus messil kogutud kontaktidega,” jättis klastri juht lahtiseks, kas muid kirjalikke turundusmaterjale spetsiaal­selt messide tarbeks arenduskeskuse eestvedamisel tehakse.Üksvärav kinnitas, et ka uus kataloog sisaldab kohalike turismiasjaliste jaoks võimalust ennast selles reklaamida. Seda, millistel tingimustel ettevõtjad seda teha saavad, ta ei täpsustanud.Kui palju Hiiumaa kataloogi puudumine turismimessidel mõju avaldab, ettevõtjad veel öelda ei osanud.Ungru resto ja külalistemaja pidaja Andrus Talvari ütles, et nemad ei ole kunagi messidel käinud, vaid suupisteid teinud mõnedele messidele. Reklaami mõju kohta ütles, et ei oskagi kommenteerida: “Mõõtnud või võrrelnud neid tulemusi ma ei ole.” Talvari ütles, et teeb ise Ungrus väga palju otse­turundust, aga ei tea, kui palju teevad seda teised. “Piltlikult öeldes hoiadki võrke sees. Kui üks võrk on tühi, siis meil on ka teised võrgud olemas. Selles mõttes on kõik hästi,” ütles ta.Hiiumaa käsitööseltsi juhatuse liige Nele Eller ütles, et ega ta ju täpselt ei tea, et külastaja läbi messide nendeni jõuab: “Ma arvan, et messirahvas pigem jõuab meie e-poodi või siis meie kodulehele.”Samas on ta veendunud, et Hiiumaa kataloog on väga oluline trükis. “Meie poes seda jagatakse, inimesed ikka väga palju võtavad ja kasutavad seda. Mõnedel on vana kataloog kaasas, siis oleme uue asemele andnud,” rääkis ta. Elleri sõnul kohtades, kus katalooge jagatakse, kaasneb sellega ka vestlus kataloogi saajaga: “Annad ju soovitusi, juhid tähelepanu, õpetad kataloogi kasutama… Mina pean reklaami kataloogis väga oluliseks. See, kes kataloogi Hiiumaal kätte saab, kasutab seda väga palju.”Turismiklastri liige, OÜ MaineGrupp juhatuse liige Sander Kopli ütles, et peab samuti ettevõtte teenuste reklaamimist kataloogis oluliseks, kuid seda, milline saab olema turismi­klastri poolt välja antava turismikataloogi kontseptsioon, ta öelda ei osanud: “Mina ei ole veel osalenud üheski arutelus.”Messide toimumise suhtes oli Kopli skeptiline: “Ma kahtlen, et kas sel aastal üldse messid toimuvad.” Veel tõi ta välja, et ka eelmise aasta kataloog ilmus päris suve alguses.Majutusteenuse osutaja Maria Remmelkoor hindas reklaami Hiiumaa kataloogis ja selle levitamise messidel toimivaks. Ka näide on tal selle kohta kohe võtta, kuigi reklaaminud on ta enda majutust kataloogis vaid kahel aastal. “Kui me ostsime esimest aastat kataloogi reklaami, siis sinna läks meie vastloodud kontaktaadress, midagi me veel kusagil mujal avaldanud ei olnud ning peale messi saime kohe selle e-posti kaudu väga hea broneeringu suveks – siis sain aru, et tahan olla edaspidigi oma reklaamiga selles kataloogis.”Uues kataloogis ettevõtte reklaamimise kohta ütles ta, et ootab esmalt ära, milline saab olema hinnakiri. Kui hind jääb enam-vähem samaks, on ta kindel reklaami ostja.Üksvärav ütles, et 2022. aasta Hiiumaa turismikataloog on kolmes keeles – eesti, soome ja inglise. Trükiarvuks on planeeritud 25 000 ja see valmib märtsis. Täpsem info kataloogi kohta tuleb uue aasta alguses. Seda, kuidas kataloogi levitamine kavandatud on, turismiklastri juht veel ei öelnud.Arenduskeskus on nimetanud lähiaastate kaheks tähtsamaks välisturuks Soomet ja Saksamaad. Sama meelt, et nendes keeltes materjalid on väga vajalikud, inglise keel muidugi lisaks, on 19 aastat tegutsenud turismiliitu juhtinud Ly Johansen. “Ainult siseturistiga ära ei ela ja välisturundusega peab tegelema pidevalt, Hiiumaa on lihtsalt nii väike, et isegi soomlane unustab kohe, et selline maakilluke kuskil ootab, sakslasest rääkimata,” ütles Johansen.Üksvärav märkis, et plaanis on teha ka väiksemaid trükiseid ning jätkatakse juba varasemalt arendus­keskuse poolt koostatud Hiiumaa kaartide ja voldikute tegemist. Lisaks on täiesti uue asjana järgmise aasta suveks koostamisel ühine kataloog Saaremaa ja osade väikesaartega.Sander Kopli ütles uue ja saarte ühise kataloogi kohta, et ta ei tea sellest ideest veel midagi, kuid tema meelest ei ole see ühtepidi hea, kuna hajutab tähelepanu ja võimalik, et läheb liiga mahukaks. “Pole ka selge, kuidas seda finantseeritakse,” tõi ta välja ohukoha, et kui kataloog tehakse n-ö projektirahaga, on selle jätkusuutlikkus kahtluse all. Seni kaeti igaaastase kataloogi kulud reklaamimüügist saadud rahaga.Andrus Talvari leidis, et kui on sisu ja ideid, mida kataloogi panna ja äge tiim taga, siis on loomulikult hea kui kataloog ilmub. Saarte ühiskataloogi suhtes oli ta pigem toetav: “Arvan, et sellel on jumet, et koondada saari – see annaks saarte turismile lisasõnumi – kui Sulle saar meeldib, siis tule siia.”Ly Johansen, kes on Hiiumaa kataloogi turismitrükisena väljaandmise idee algataja ja enam-väehm kõigi seni välja antud kataloogide toimetaja, ütles saarte ühise turismikataloogi kohta, et Hiiumaa ja Saaremaa on juba 15 aastat koos messidel käinud ja on olnud ka ühistrükis, “Rändaja teekond”, samuti on vahetatud reklaame ja lugusid. Mullu oli Hiiumaa kataloogis lugu “12 asja mida sa Hiiumaalt ei leia, aga Saaremaal on” ja saarlaste kataloogis “Mo-Saaremaa” oli lugu “12 põhjust, miks peale Saaremaad Hiiumaale minna”.Johanseni suhtumine on positiivne: “On väga mõistlik ja hea kui tehakse koos trükiseid, eks me väljastpoolt tulijate jaoks – mida kaugemalt seda rohkem – lihtsalt toredad saared ole.”Samas leidis ta, et see ei asendaks seni olnud Hiiumaa kataloogi, kuna Mo-Saaremaa on teise suunitlusega, näiteks reklaame sinna panna ei saa, ja rohkem ajakirja tüüpi kena-mõnus lugemine. “Aga peabki olema erinevaid asju, et püüda erinevaid kliente, nii et see on kindlasti väärt mõte.”Johansen tõi välja, et kõigi trükiste puhul peaks kindlasti tegema ka veebiversioonid, nagu Hiiumaa kataloogil on olnu juba neli aastat olnud. “See haarab veel ühe sihtgrupi ja seda saab lihtsalt saata kaugemale, reisikorraldajatele, huvilistele, kes reisi planeerivad,” selgitas ta.Tema soovitus on, et kõigi turundusmaterjalide alus peaks olema pikem turundusplaan ja väga oluline on ka aeg, ehk siis materjale vajatakse juba n-ö täna, teadmaks, mis toimub järgmisel suvel.Kristel Üksvärav rääkis, et koos Hiiumaa turismiklastri liikmete ja teiste turismiasjalistega on läbi vaadatud hiidlasi huvitav messikalender nii Eestis kui välismaa sihtturgudel. Vastavalt klastri liikmete soovidele on juttu olnud mitmetel üld- ja erialamessidel osalemisest, sh ka Soome messil MATKA 2022 ja Tourest. Koroonaviiruse ennustamatu leviku tõttu aga võib olukord kiiresti muutuda: “Korraldajad on juba teatanud paari, ka meil kaalumisel olnud rahvusvahelise messi ärajätmisest, nii et jälgime olukorda ja reageerime vastavalt.”

Sildid: Turismikataloog, turismiklaster, turismimesside hooaeg