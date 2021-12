TS Laevad: Jõuluvanal laevapiletid ostetud

TS LAEVAD

OÜ TS Laevad teenindas novembris kahel liinil kokku 122 909 reisijat ja viis üle Väinamere rekordilised 71 885 sõidukit ja haagist. Võrreldes 2020. aasta novembriga suurenes reisijate arv 4 protsenti ja sõidukite arv6 protsenti.TS Laevade juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla sõnul jätkab TS Laevade üleveetud sõidukite ja haagiste arv püsimist rekordtasemel.Rohuküla-Heltermaa liinil teenindas vedaja novembris 35 702 reisijat ja viis üle mere 20 535 sõidukit. “Nii sõidukite kui ka reisijate arv oli rekordiline juba kolmandat kuud järjest,” märkis Metsla. Liini reisijate arv suurenes novembris võrreldes möödunud aasta sama kuuga 15 protsenti ja sõidukite arv 14 protsenti.Virtsu-Kuivastu liinil olid kasvuportsendid väiksemad, kuid absoluutarvud mõistagi suuremad, 87 207 reisijat ja 51 350 sõidukit. Liini reisijate arv jäi möödunud aasta novembriga samale tasemele, kuid sõidukite arv kasvas 4 protsenti ja on Metsla sõnul liini uus novembrikuu rekord.“Usume, et ka detsember toob suursaartele hulganisti külastajaid. Oleme selleks varakult valmistunud ja tihendanud graafikut juba alates järgmisest nädalast, et pühade­aegne saarte ja mandri vahel liikumine oleks võimalikult sujuv,” rääkis teenindusvaldkonna juht. Jõulumeeleolu tekitamiseks on parvlaevadele loodud jõulunurgad, kus reisijad saavad pilti teha ja jõulusoovid raamatusse kirjutada. “Laevade lastetubades on detsembris üleval lõbus viikingite jõulumäng, milles osalejad võivad võita auhindu nii Hiiumaalt, Saaremaalt kui ka Muhu saarelt. Vihjena võime ka öelda, et jõuluvana on ostnud mõlemale liinile e-pileti 24. detsembriks,” lisas Metsla.TS Laevade parvlaevad tegid novembris kahel liinil kokku 1480 reisi, millest 99,1 protsenti väljus õigeaegselt.2021. aasta 11 kuu jooksul on TS Laevad kahel liinil kokku teenindanud 2 063 166 reisijat ja viinud üle Väinamere 1 028 232 sõidukit, mida on vastavalt 11 protsenti ja 15 protsenti rohkem kui 2020. aasta samal perioodil.

Toimetaja HARDA ROOSNA

