Tahkuna poolsaarel möllab Orkaan

Nädalavahetusel peab sadakond kaitseliitlast lahinguid Tahkuna poolsaarel – täis­mahus toimub õppus Orkaan XV. Õppuse viib Kaitseliidu Lääne maakaitseringkond läbi ühes liitlaste ja partneritega 3.–5. detsembrini.Orkaan on Pärnumaa, Saare­maa ja Lääne malevat ühendav igaaastane õppus, kus kolm Lääne maakaitseringkonda kuuluvat malevat harjutavad riigikaitset. Möödunud aasta novembris peeti suur­õppus vähendatud kujul, tänavu leiab see aset tava­pärases mahus.Hiiumaal on õppuse raskus­kese Tahkuna poolsaarel ja Lehtma sadamas. Hiiumaa malevkonna nooreminstruktor, kompanii veebel Velvo Barinov rääkis, et reedene “sõjategevus” ei tohiks kohalikke elanikke segada. “Oleme teadlikud, et laupäeval on Hilleste kabeli annetusmüük ja püüame sel ajal mitte tegutseda sealkandis,” ütlesBarinov. Samas soovitas ta erilise vajaduseta laupäeval ja pühapäeva ennelõunal sinnakanti mitte tulla. “Midagi hullu ju ei juhtu, aga kuulda võib laske, plahvatusi ja tõuseb suitsu,” lisas ta. Paukpadrunite ja teiste imitatsiooni­vahendite kasutamisel järgitakse ohutus­eeskirju, mille eesmärk on tagada nii õppusel osalejate kui ka kõrvaliste isikute turvalisus. Öisel ajal aktiivset lahingutegevust ei toimu.Õppuse perioodil võib Lääne-­Eestis liikvel olla tava­pärasest rohkem Kaitseliidu ja koostööpartnerite tehnikat ning teede lähistel toimetamas õppusega seotud isikkoosseisu.“Kaitseliit moodustab kogu riiki katva turvavaiba ehk Kaitseliit on kõikjal,” rääkis Lääne maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Tõnu Miil õppusest. “Meie eesmärk on kaitsta ja toetada kogu oma elanikkonda mistahes kriisi korral ja seda me saame harjutada üksnes tsiviilkeskkonnas.”Kolme maleva õppusel kokku osaleb ligi 1000 kaitse­liitlast, kaitseväelast ja koostööpartnerit. Saaremaal on tegevustesse kaasatud 300, Hiiumaal 100 ning Pärnu- ja Läänemaal kokku ligi 600 inimest. Lisaks osalevad õppusel ka Põhja maakaitseringkonna kaitseliitlased, Läti vaba­tahtlikud riigikaitsjad Zemessardzest jt partnerid.

