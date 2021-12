Sokiringil läbiti 560 kilomeetrit

ÜLLE LEIVALT

Selleks, et Hiiumaalt pärit ajateenijatele jõulukingid üle anda, sõitsid Naiskodukaitse Hiiumaa jaoskonna esindajad sel aastal väeosadesse kohale.Jäävihmasel reedesel päeval külastati Paldiskis, Tallinnas, Tapal ja Ämaris paiknevat nelja väeosa, kus Hiiumaa noored praegu ajateenistuses viibivad.Traditsioonilise jõulukingi, saare näputöömeistrite kootud villased sokid ja šokolaaditahvli said 25 hiidlasest ajateenijat. Sokkide kinkimise kampaania eestvedaja Naiskodukaitse Hiiumaa jaoskonna liige Heli Tuisk rääkis, et Tallinna vahi­pataljonis, Tapal ja Ämaris kohtusid nad ajateenijatega silmast-silma, Paldiskis aga andsid pakid üle väravasse vastu tulnud kaitseväelasele. “Paistis, et noortel oli hea meel meie kingituste üle,” kommenteeris Tuisk. Ta oli rõõmus, et sai vahendada 13 osava kuduja näppude vahel valminud sokke ja ütles, et kindel plaan on ka järgmisel aastal ajateenijatele jõuludeks sokke kududa.Jõulukinkide valmistamisel ja kohaletoimetamisel on Hiiu- ja Saaremaa naiskodukaitsjad oma jõud ühendanud. Selgi korral käidi väeosades üheskoos – Heli Tuisk ja Ülle Leivalt hiidlaste ning Raili Nõgu ja Anneli Pitk saarlaste pakkidega. “Saarlastest ajateenijaid on mitu korda rohkem kui meie omasid,” märkis Tuisk ja tõi näiteks, et kui vahipataljonis rivistus üles kümme hiidlast, siis saarlasi oli üle 30 ja nende kingitusi oli lausa mitmes kastis. “Peamine on, et kingitused on tervituseks kodusaarelt ja hoolimise märgiks,” tõi Heli Tuisk välja sokikampaania sooja sisu.

KATI KUKK

