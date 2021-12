Roostes Valge Ingel

Lugu, mis juhtus Tahkuna Valge Ingliga on hoiatav näide mitmes mõttes. Esiteks täiesti mõttetu rahakulutus maksumaksja jaoks – selle 51 000 euro eest oleks saanud rakendada veel ühe kaasava eelarve – igale osavallale kümme tuhat.

Vald ei eita, et valesamme oli mitmeid ja tehti neid juba Kõrgessaare valla ajast. Need olid väikesed erinevused projekteerimis­tingimuste, planeeringute ja Valge Ingli tegeliku kõrguse vahel.

“Küsimus kuni mõnes meetris. Aga piisav, et leida võimalused juriidiliselt vaidlustada,” sedastab vallajuht.

Toimunu polnud kasulik kellelegi. Kahju on nii vanast roostes Valgest Inglist kui Ruubenist, mis tulemata jäi – oleks olnud uhke rääkida külalistele lugu, kuidas me kord olime rohepöörde teerajajad terves Eestis.

Tubli keskkonnakaitsja Inge Talts, kes MTÜ Hiiu Tuul kõneisikuna koos paljude toetajatega seisnud liiga suurte maa- ja meretuuleparkide vastu, läks nüüd Hiiumaa jaoks märgilise Valge Ingli vastu. Vana tuulegeneraatori vastu, mille asemele oleks tulnud uus, arendaja sõnul “uuevääriline ilus tööstusmasin”, mis Valge Ingli püstitaja Ruuben Posti mälestuseks saanuks tema nime. Selles võitluses kasutati argumente, mis lõpuni vett ei pea.

Kui asjas midagi head leida, siis seda, et vald on lubanud sisemist kontrolli parandada ja edaspidi on kavas, et niisugused materjalid käiks enne kinnitamist ka kellegi teise laualt läbi. “Kontrolliksime üksteise tegevust,” selgitas vallavanem.

Ehk nagu vanasõna ütleb – kaks pead on kaks pead ja neli silma neli silma.

3. detsember 2021

