Parvlaevapiletite hinnatõus jätab saareelanikud puutumata

Ministeerium tõstab veebruarist üleveopiletite hindu suursaarte vahelistel parvlaevadel, kohalike elanike piletihind jääb samaks mõlemal liinil.Alates 1. veebruarist 2022 on Hiiumaa parvlaevaliini reisijapilet l,46 euro võrra kallim, sõiduauto piletihind kasvab 4,29 euro võrra ehk ühe ülesõidu eest autoga tuleb üksi reisides maksta 5,75 eurot senisest enam.Hiiumaa külastaja jaoks tähendab see, et kui nädala sees tuleb saare külastajal praegu maksta auto üleveo eest 10 eurot ja reisijapileti eest 3,40 eurot, siis veebruarist hakkab nädala sees üks ots Hiiumaale maksma 14,29 eurot sõiduauto ning reisijapileti eest tuleb tasuda 4,86 eurot.Muhumaa-Saaremaa parvlaevaliinil lisandub reisija­piletile 1,29 eurot ja sõiduauto piletihinnale 3,6 eurot. Kuna sel liinil on piletihinnad odavamad kui Hiiumaa liinil, on summaarne hinnatõus väiksem. Eeltoodud näite puhul kokku 4,89 eurot.Majandusminister Taavi Aas tõi välja hinnatõusu kaks põhjust: veokulude kasv ja lisareiside vajadus. Kasvanud on nii diisli kui elektri hinnad ning järgmisel aastal on kavas teha 529 lisareisi Saaremaale ja üle 212 lisareisi Hiiumaale.“Plaanime seda hinnatõusu nii, et saarlasi ja hiidlasi hinnatõus ei puudutaks ehk et kohalikele elanikele jäävad piletihinnad samaks,” ütles minister Aas ERRile hinnatõusu kommenteerides.Kohalikele elanikele jääb piletihindade muudatustega nii reisija kui auto sooduspilet samaks. Auto soodus­piletiga saavad sõita need suursaarte püsielanikud, kes on sama sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt sõiduki omanikuks, vastutavaks kasutajaks või kasutajaks. Suurte veokite ja busside piletihind kasvab 3 euro võrra, haagiste piletihinnale lisandub 2 eurot. Liinibusside üleveohind jääb samaks.“Oleme proovinud hinnatõusu vältida, kuid kahjuks peame arvestama juba täna uue aasta kulude prognoosiga ning sisendhindade kallinemisega. Küll aga olen nõus saarte esindajate ettepanekuga, et peaksime põhjalikult vaatama suursaarte teenindamise hinna indekseerimisse, et tulevikus muuta kogu teenust jätkusuutlikumaks ning ennetada sarnaseid halbu üllatusi,” lisas Aas.Viimati tõsteti suursaarte parvlaevaliinide piletihindu 2019. aasta mais.Hinnatõus võiks ministeeriumi prognoosi kohaselt anda lisatulu kuni 1,5 miljonit eurot. Dotatsioon, mida riik eraldab suursaarte vahelistele laevaliinidele, on olnud viimasel kolmel aastal 18 miljonit ja piletitulu suurusjärgus 12 miljonit eurot aastas.HARDA ROOSNA

Sildid: Hinnatõus, sooduspilet, üleveopilet