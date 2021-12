Partnerlus oleks lahendus

Ebameeldiva jõuluüllatusena tuli teade uuel aastal eesootavast parvlaevapiletite ligi 50protsendilisest hinnatõusust. Positiivne on, et kohalike elanike jaoks hind ei muutu.

Tõsi küll, pahameelt selle n-ö vahe­tegemise üle on juba väljendatud. Nagu ka 2010. aastal, kui tollane majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts saareelanike hinnasoodustuste määruse allkirjastas.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja pakkus ühe lahendusena, et inimesed, kes arvestatava osa ajast saarel veedavad, võiksid end veel selle nädala jooksul saare elanikeregistrisse sisse kirjutada – kasu oleks mõlemapoolne.

Murekoht on vallavanema sõnul veo­autode ja reisibusside hinnatõus, millega kaasneb saartel tegutsevatele ettevõtetele täiendav kulu. Niisamuti muutub näiteks kallimaks kooli- või võistlusreisidel käimine, samas kui liinibusside hinnad ei muutu.

Turistide saarel käimist mõjutab hinnatõus ehk vähem, sest kui turist teeb piletit ostes ühekordse mõneeurose lisakulutuse, siis ettevõtjale kaasneb lisakulu igakordse ülesõiduga.

Ei vallavalitsus ega saare ettevõtjad pole veel jõudnud analüüsida, milline on hinnatõusu mõju saare külastatavusele,

sh turismile ja majandusele laiemalt. Valla ja ettevõtjate esindajate kohtumisel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega väitsid viimased, et nemad on analüüse ja kalkulatsioone teinud ja selle alusel hinnatõus kujuneski. Valda need arvestused veel jõudnud pole ja see on kahetsusväärne.

Siit järeldub, et suursaarte oma­valitsused peaksid olema lepingu­partnerid laeva­lepingus. Nii oleks valdadel võimalik otsuste kujundamisel ka tegelikult kaasa rääkida.

Eelnimetatud kohtumisel käidi välja ka piletihinna indekseerimine. See oleks üks võimalik lahendus, et hinnatõus ei toimuks iga mõne aasta järel ning kohe nii suure hüppega.

28. detsember 2021

