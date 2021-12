Parkimisvõimalused vallamaja taga paranevad

Vald ja Riigi Kinnis­vara AS (RKAS) vahetavad Hiiu tn 1a ja Turu tn 1 kinnistud, esimesele ehitab RKAS riigimaja, Turu tn 1 senisele tühermaale rajab vald hinnanguliselt 216 000 euroga parkla.Kui eelmisel nädalal Turu tn 1 kinnistul asuva kuuri lammutustööd algasid, väljendas Kärdla elanik Õie Korell sotsiaalmeedias rõõmu, et kesklinnast kaob üks kole hoone, vana kuur.Turu 1 ajutise piirdeaia sildilt selgub, et tööde tellija on senine omanik, Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ja tegija kohalik ettevõte OÜ ServadMaha.Turu tn 1 kinnistu ostis RKAS seniselt omanikult ALG Liisingu ASilt juba 2019. aastal. Valla ja RKASi hoonestusõiguste vastastikuse vahetamise otsuse eelnõu tutvustas Kärdla osavalla vanema asetäitja Triin Masing eelmise volikogu viimasel, septembrikuu istungil. Nelja­päeval on see uue volikogu töölaual.Eelnõu kohaselt koormab RKAS tasuta talle kuuluva Turu 1 kinnistu Hiiumaa valla kasuks hoonestus­õigusega tähtajaga 50 aastat ja eesmärgiga teha sinna parkla. Kinnistule tuleb vallal rajada vähemalt 45 märgistatud parkimiskohaga ja valgustatud parkla. Vähemalt kümme parkimiskohta on üksnes tulevase riigimaja kasutajate ja sealsete töötajate sõidukite teenindamiseks, ülejäänud avalikus kasutuses. Vähemalt viiendik parkimiskohtadest peavad olema varustatud elektri­autode laadimisvõimalusega. Vald omalt poolt kohustub tagama parkla opereerimise, hooldamise, remondi ja heakorra. Parkla hinnanguline ehitusmaksumus on180 000 eurot, millele lisandub käibe­maks.Kärdla osavalla vanema asendaja Triin Masing ütles, et soov on parkla valmis saada hiljemalt riigimajaga samaks ajaks, see on siis aastaks 2024. “Ehitustegevus sõltub valla eelarvelistest võimalustest,” lisas Masing.Lepinguga Turu 1 kinnistu koormamiseks Hiiumaa valla kasuks sõlmitakse sama­aegselt Hiiumaa valla omandis oleva Hiiu 1a kinnistu koormamiseks asjaõiguslepinguga RKASi kasuks. Ka selle lepingu tähtaeg on pool sajandit ehk 50 aastat. Septembrikuu istungil ütles Masing, et peale seda on RKASil õigus lepingut samadel tingimustel pikendada veel 50 aastaks. Juhul kui mitte, jääb hoone tasuta Hiiumaa vallale.

Sildid: kinnistute vahetus, parkla, tühermaa