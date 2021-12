Päästeamet: kui teed sööki, jää kööki!

Jõulud on rõõmuaeg ning selleks, et pühad mõnusalt mööduks, tasub meelde tuletada koduse ohutuse ABC ja pidada ka kiirete askelduste ajal meeles, et pühaderooga ei tasu päris omapäi ahju jätta, sest muidu võib maitsev palake langeda kogemata kombel tuleroaks.



Sildid: jõulud, ohutuse ABC, toidukõrbemine