Osavallakogu näitas mõjuvõimu

Emmaste osavallakogu näitas seekord oma tahet ega soostunud osavallavanema kohale välja pakutud kandidaadiga. Mis põhjusel esimene kandidaat ei sobinud ja teine sobis, eks see jääb osavallakogu liikmete teada. Mine tea, ehk oli oma osa selles, et tegu on mehega ja meessoost juhiga ollakse rohkem harjunud…

Nüüd on kooskõlastus antud ja osavalla­vanem leitud. Kahtlemata on uus osavalla­vanem suure juhikogemusega, kohapeal tuntud ja eesnimigi Emmasteotsa inimeste jaoks hästi sisse harjutatud – Tiit. Igal juhul on saavutus, et tubli tegija kodusaarele tagasi õnnestus kutsuda.

Teisalt on väga hea, et naised valla juhtimisel osalevad: üks abivallavanem ja kaks osavallavanemat on naissoost, kaks neist päris noored. Seda, et noored naised valla juhtimisega edukalt hakkama saavad, tõestas kuus aastat, neist viimased kaks lapsepuhkusel, Hiiu valla ja Hiiumaa valla vallavanema ametis olnud Reili Rand.

Oma tahet näitas ka Hiidlaste koostöökogu hindamiskomisjon, mis Vabrikuväljak 4 säästva restaureerimise infokeskuse projekti ei toetanud. Koostöökogu üldkoosoleku nõusolek, et küsitakse lubatust suurem summa, oli neil küll olemas, aga hindamiskomisjon teeb oma tööd ja lähtub konkreetsetest hindamiskriteeriumitest. Ja ju siis oli veel paremaid projekte.

Kurb kuulda, et esialgu jääb Vabrikuväljak 4 nüüd seisma. Loodetavasti ei loobu innukalt projektiga alustanud Karin Kirtsi ja Madis Mihkelsoo hoone rendilepingust. Ja kui suurelt ei saa, siis ehk võiks alustada napimate vahenditega. Valla toetus peaks olema see, mis motiveeriks neid ehk jätkama.

17. detsember 2021

