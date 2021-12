Õpetajad haaravad valla juhtohje

HIIUMAA VALD

Hiiumaa vallavalitsuses asub tööle kaks õpetajat. Kärdla põhikooli õppejuht Liisi Mäeumbaed asub veebruaris abivallavanema kohale. Tema hallata on haridus- ja sotsiaalvaldkond.Kärdla osavalla vanema kandidaat on Hiiumaa gümnaasiumi matemaatika­õpetaja Liisa Randmaa. Tema peab ära ootama Kärdla osavallakogu nõusoleku ja volikogu kinnituse, enne kui saab uues ametis alustada.Eelmisel, 25 novembri erakorralisel istungil kinnitas vallavolikogu vallavalitsuse otsustusorganina ning nimetas ametisse ühe abivallavanema. Vallavalitsuse liikmeteks said vallavanem Hergo Tasuja, kel varasemast­ samuti õpetajaharidus ja -kogemus, abivallavanem Üllar Laid, kel pagasis Kõrges­saare osavalla juhtimise kogemus, ja rahandus­osakonna juhataja Heidi Siirus, kes samas ametis töötas ka varem. Kõik palganumbrid lehe trükkimineku ajaks veel teada polnud. Kinnitatud on vallavanema töötasu, mis jäi samaks kui eelmisel valimisperioodil, 2850 eu-rot. Abivallavanema palgamäär on 2250 eurot, osavallavanemate palganumbrid pole veel teada. Eilsel istungil pidi volikogu kinnitama ka volikogu esinaise Anu Pielbergi palganumbri, milleks on 1200 eurot.

HARDA ROOSNA

