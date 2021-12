Õige jõuluvana tunneb ära hinge ja silmavaate järgi

Kogenud jõuluvana Kristjan, kes seda tööd teinud juba veerand sajandit, ütleb, et see tähtis amet, mis kord aastas nii paljudele rõõmu toob, mõjub talle endale hingetoitvalt. Oluline ametioskus aga on kuulamine ja töövahendiks lisaks rõivastele ja kingi­kotile ka suhtluse jää­sulatajad.

