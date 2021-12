MURE: Millal saab puudega inimene tõhustusdoosi?

Hiiu Lehe lugeja, kes on puudega lähedase hooldaja, ootab vastust küsimusele, millal saavad Hiiumaal juunikuus Jansseni doosiga vaktsineeritud puuetega inimesed tõhustusdoosi? “Olen viimase pooleteist kuu jooksul helistanud viiel korral Kärdla perearstide numbrile ja kogu aeg vastatakse, et neil ei jätku jõudu selleks. Viimane tõdemus oli, et see on üldse organiseerimata. Kuus ja pool kuud on olnud aega sellele mõelda ja sellega tegelda! Kas Hiiumaal on üldse pereõdesid, kes kodudes vaktsineerimas käivad? Igatahes kevadel tuli pereõde Tallinnast. Vägisi tuleb mõte, et need kõige haavatavamad inimesed on lihtsalt unustatud ja nad on ühiskonnale ainult koormaks,” kirjutas hooldaja, kes oma nime all päringut saata ei soovinud.



