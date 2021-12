Miks Kõpu tuletorni plink ei tööta?

: “Kõpu tuletorn on meil kaugseires, nagu ka kõik teised navigatsioonitulega püsinavigatsioonimärgid (tuletornid-tulepaagid). Ööl vastu 3. detsembrit tuli meile kaugseire kaudu info, et Kõpu tuletorni põhisüsteemil on tule rike. Samal päeval analüüsiti juhtumit distantsilt ja eeldatav viga on selles, et LEDlambi kahest valgusdioodist üks on rikkega või katki ja kui see juhtub, siis hakkab automaatselt tööle reservtule süsteem. Hetkel töötabki reservtule süsteem. Kuna Kõpu laternasüsteemil on kehtiv garantii, siis on plaanis sel nädalal sinna kohale minna ja võtta kaasa uus valgusdiood. Tööd teostab Sabik OÜ garantii korras. Pärast Kõpu tuletorni laternasüsteemi moderniseerimist on3. detsembril toimunud rike teistkordne. Kõpu puhul saame oma kaugseire kaudu alati riketest operatiivselt teada, aga soovitame alati kõigil oma tähelepanekutest, riketest või puudustest navigatsioonimärkide juures teada anda aadressil navinfo@transpordiamet.eeKüsis HARDA ROOSNA

