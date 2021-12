Maksumaksjale läks Valge Ingli afäär maksma 51 000 eurot

Tahkuna uue elektri­tuuliku mittepüstitamine läks vallale maksma 51 000 eurot, valla sisekontroll rikkumisi ei leidnud.

Aprillis rahuldas Tallinna haldus­kohus Tahkuna tuuliku piirikinnistute omanike kaebuse ja tühistas nii valla välja antud projekteerimistingimuste määruse kui ehitusloa. Ühtlasi mõistis kohus Hiiumaa vallalt kaebajate kasuks välja 15 000eurose hüvitise.

26. novembril maksis vald teisele osapoolele, Tahkunasse tuulegeneraatori püstitada soovinud OÜ-le Tahkuna tuulik 36 000 eurot kahjutasu.

Seitse korda suurem

Algselt esitas OÜ Tahkuna tuulik vallale u seitse korda suurema nõude. 30. augusti nõudekirjas oli nõue hüvitada 261 366 euro ulatuses kahjusid ning saamata jäänud tulu. Tollal veel vallavanema asendajana ametis Hergo Tasuja teavitas volikogu nõudest 16. septembri istungil. “Esialgsel hinnangul on seal [nõudes] ebakõlasid, et tegelikkuses ei olnud takistust, et tuulik lõpuni valmis ehitada. Lisaks müüs osaühing kohtuprotsessi ajal kinnistu juba maha, mistõttu on natuke kahtlane see õigus­pärase ootuse teema,” selgitas Tasuja.

Veel juhtis ta tähelepanu, et osaühing on vahetanud õigusabi andjaid ja “võtnud need kaks inimest ennast nüüd esindama, kes enne esindasid piirinaabreid”. Piirinaabreid esindasid kohtus advokaadibüroo Ellex Raidla partner ja keskkonnaõiguse ekspert Martin Triipan ning vandeadvokaat Kaisa Laidvee.

“Varasemalt esindas Ellex piirinaabreid ning püüdis arendaja argumente auklikuks tulistada. Nüüd liikus teisele poole kaevikut, parandas kuuliauke ja asus hoopis arendaja seisukohti kaitsma,” ütles vallavanem Hiiu Lehele kolmapäeval.

Kompromissi sünd

Valla eitav vastus läks teele 27. oktoobril – jätta rahuldamata OÜ Tahkuna tuulik kahju hüvitamise taotlus. Põhjenduseks, et ettevõte pidi ise olema teadlik ehitusloa õigusvastasusest ehk sellest, et see on vastuolus kehtiva detailplaneeringuga. Teine argument, et ettevõte ise põhjustas oma käitumisega kohtumenetluse ajal olukorra, milles talle oleks samas ulatuses kahju tekkinud ka siis, kui ehitusluba oleks jäänud kehtima. Ettevõte müüs Tahkuna tuuliku kinnistu enne veel, kui kohus otsuse tegi.

“Vallavalitsus tõesti hindas asja nii ning meiepoolsed argumendid said kirja 27. oktoobril teele läinud vastuses, mille koostas vallakantselei. See, et me nüüd otsustasime minna kompromissi teed, ei tähenda, et meie argumendid enam nii-öelda vett ei pidanud. Kompromissile viis osapooli soov aastatepikkust kohtuvaidlust ära hoida, mis tähendanuks nii aja- kui energia­kulu,” selgitas vallavanem nüüd, mil kompromiss jõustunud.

Vallavalitsus tegi omapoolse kompormissettepaneku 24. novembri istungil – vald oli nõus katma 36 000 euro suuruse alajaama ehituskulu. Põhjenduseks, et seal tuuleenergiat toota ei saa ning arvestades piirinaabrite vastuseisu ei saa seda ilmselt ka lähitulevikus, on selline alajaam kasutu.

Päev hiljem, 25. novembril toimunud vallavolikogu istungil päris Tahkuna tuuliku nõude kohta vallavanema kandidaadilt Hergo Tasujalt aru opositsiooni liige Inge Talts. Tasuja vastas, et on valmis seda selgitama volikogu järgmisel istungil.

Hiiu Lehele ütles valla­vanem hiljem, et volikogu istungi ajal ei olnud kokkulepe veel lõplikult sündinud, mistõttu ta ei soovinud seda seal ka täpsemalt avada.

“Teame arendaja kommentaaridest maakonnalehele, et ka vähemalt üks volikogu liige on otseselt seotud, et see teema selliseid arenguid on võtnud ja seda enam soovisin, et mõlemad pooled on kompromissi heaks kiitnud, enne kui seda avalikkuse ees kommenteerida,” ütles Tasuja.

“Reedel [26. novembril] sai lõplikult selgeks, et mõlemale poolele on kokkulepe sellistel tingimustel vastuvõetav ning allkirjastasime vastava dokumendi ning vald kandis 36 000 eurot arendajale üle.”

Inge Taltsi roll

Volikogu liige, kellele Tasuja viitab, on Inge Talts. Kui Hiiu Leht eelmisel aastal asja uuris, süüdistas ka üks arendajaid, Kaido Schmidt OÜst Meritreid Taltsi selles, et ta piirinaabreid hirmutas väites, et uus tuulik tuleb oluliselt suurem kui senine. Lausa kogu Hiiumaas pettunud Schmidt oletas, et piirinaabrid poleks tuuliku ehituse vastu olnud, kui volikogu liige poleks eksitavat infot jaganud. “Tuulik oli plaanis ehitada vastavalt nõuetele. Lisa­materjalid olid valda saadetud, torni kõrgust polnud plaanis ületada. Kuna vana tuulik oli sellise kõrge kuhja otsas, siis oleks tulnud uus tuulik 0,9 meetrit madalama torniga. Lasime ka sertifitseeritud mõõtjal vana tuuliku täpselt üle mõõta. Kohalikud poleks midagi vastu öelnud, kui valla volikogu liige Inge Talts poleks naabreid hirmutamas käinud igasugu väljamõeldistega.”

Allakirjutanule ütles ka üks piirinaabreid, kes vallaga kohut käis, Raimo Pullat, et minul kui ajakirjanikul ei maksaks arendajate juttu uskuda ja õigus on Taltsil, kes ütleb, et uus tuulik tuleb oluliselt suurem.

Hiiu Lehe käsutuses on ka kiri, milles Inge Talts kirjutas 19. novembril 2020: “Suve lõpust toimub ehitus Tahkuna tuuliku lähistel. Tänaseks on selgeks saanud, et ilmselt plaanitakse kasutusele võtta Vestas V52 850 kW. Internetist leitud andmete alusel on tema rootori läbimõõt 52 m, torn võib olla nii madalam kui kõrgem (36,5/40/44/49/55/60/65/70/74/86 m). Kindlasti on selline arendus vastuolus Tahkuna tuuliku Dp-ga, Kõrgessaare valla üldplaneeringuga (alates 0,1 MW vajalik KSH) ja maakonnaplaneeringuga (tuulik alates 0,2 MW vaid arendus­aladel Käina osavallas). Projekteerimistingimused ja ehitusluba on vaidlustatud kohtus. Hoiame pöialt.”

Sisekontrolör rikkumist ei leidnud

Valla sisekontrolör Inge Elissaar valla poolses protsessis rikkumist ei leidnud. Mullu 9. detsembril sisekontrolöri koostatud vastus volikogu liikme Inge Taltsi riikliku järele­valve taotlusele Tahkuna tuuliku kinnistul toimuva ehitustegevuse suhtes on kirjas järeldus, et valla välja antud projekteerimistingimused ja ehitusluba lähtuvad kehtestatud detailplaneeringust.

“Loomulikult on mul kahju ja valla esindajana vabandan, et see protsess – näiliselt lihtne tuugeni asendamine teisega – on sellised pöörded võtnud. Kinnitan, et tegutseme selle nimel, et see ei korduks,” võttis loo kokku vallavanem Hergo Tasuja ja lubas sisekontrolli tugevdada. “Sai selgeks, et kogukond võib tuuleenergia arendustele pidurit tõmmata, kui seda soovitakse. Isegi, kui räägime nii väikeses mahus energia tootmisest nagu antud juhul. Arendaja on ilmselt kõige otsesemalt viidanud, et vaidlusteni viis selle teema mõne inimese suur vastuseis tuuleenergiale.”

