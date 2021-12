Maakonnaliinidel alustab uus vedaja

AS Hansa Bussiliinid, mis alustab maakonna bussi­liinide teenindamist 1. jaanuarist, soetas 11 uut bussi, mida novembri lõpus käis üle vaatamas valla ühistranspordi­spetsialist Piret Sedrik.Piret Sedrik rääkis, et maakonnaliine hakkab sõitma kolm suurt ja kaheksa väikest diiselbussi, mis on uhiuued ja spetsiaalselt Hiiumaa liini jaoks ehitatud. “Busside väliskujundus on vastavalt Hiiumaa stiiliraamatule lõbusalt mummuline,” lisas Sedrik.Väike buss on 8,3meetrine Iveco Feniksbus, milles on koos juhiga 25 iste- ja 11 seisu­kohta. Suures 10,8 meetri pikkuses Iveco Crossway bussis on istekohti koos juhiga 38 ja seisukohti 39.“Bussid on madala sisenemisega, mis teeb bussi astumise ja väljumise senisest oluliselt mugavamaks. Samuti saab hõlpsasti peale ja maha nii ratastooli kui ka lapsevankriga. Vajadusel saab selleks bussijuhi abil kasutada kaldteed,” kirjeldas ühistranspordispetsialist uusi busse.“Istmetel on reisijate turvalisuse huvides kolme-punkti turvavööd. Istmete juures on USB-pistikupesad ja pagasi mugavamaks äramahtumiseks nn mütsiriiulid. Nii suurtes kui ka väikestes bussides on kinnihoidmiseks lisaks käsipuudele ka aasakujulised rippuvad käe­pidemed. Ka elektroonilisi uuendusi on mitmeid. Nii busside välisküljel kui ka salongis on elektroonilised tablood, kust näeb liini numbrit ja nimetust. Samuti saame uhiuued piletimüügisüsteemid,” loetles Sedrik.Turvalisuse huvides on bussidel talvisel ajal M+S märgistusega talverehvid. Vastavalt hanke tingimustele on bussid varustatud alkolukkudega.“Viimast kuud kehtiva lepingu järgi liine sõitnud vedaja bussid olid vastavalt hanke tingimustes lubatule ligi kümme aastat vanad,” juhtis Sedrik erinevusele tähelepanu.Sedriku sõnul on nii maakonna bussiliini liinivõrk kui ka veomaht järgmisel aastal üldjoontes sarnane praegusele. “Kuna riik vähendab nende poolt finantseeritavat liiniveo mahtu kõigis piir­kondades kaks protsenti, tuleb ka meil sellele lahendus leida. Võimalusi on kaks: kas vähendada liinivõrku või tulla omavalitsuse rahakotiga toeks, kuniks taas paremad ajad saabuvad. Valla raha­kotti vaatamine tuleneb teadmisest, et maakonnaliinivedu on mitmetes piirkondades ühildatud õpilas­veoga, mis on seaduse järgi omavalitsuse kohustus. Liinide täituvuse detailsem analüüs on pooleli, otsus tuleb teha lähinädalail.”Liinikilomeetri hind on uue lepingu esimesel poolaastal 1,023 eurot/lkm. Hind muutub poole aasta kaupa sõltuvalt erinevatest statistika­ameti indeksitest. Praegu kehtiva bussilepingu järgi oli liini­kilomeetri hind fikseeritud, 0,954 eurot/lkm.Maakonnaliinide bussides sõitmine on ka algaval aastal tasuta – sõiduõiguse annab valideerimiskaart või bussi­juhi poolt antav null-pilet. “Palume reisijail võimalusel kasutada just valideerimiskaarti, millega sõiduõiguse kinnitamine läheb kiiremini ja seega saab buss paremini graafikus püsida,” soovis Sedrik.Valideerimiskaarte saab osta nii kauplustest kui ka bussijaamast. Tasuta sõiduks kaarti isikustada ei ole vaja.Maakonnaliinide bussi­infot saab alates 1. jaanuarist 2022 uuelt numbrilt, millest vald annab täiendavalt teada. Kaugliinide ehk Tallinna kiirliini kohta saab infot jätkuvalt Kärdla bussijaamast telefonil 463 1188 või GoBusi üle-eestiliselt infoliinilt 640 4000.Valla aastalõpu lehte on kavandatud uue aasta bussiliiklusest pikem lugu. Samuti avaldatakse seal uued sõiduplaanid, sest liinide numbrid muutuvad neljakohalisteks.Uue vedajaga on leping sõlmitud kaheksaks aastaks. Kolm aastat kestnud lepingu järgi vallaga head koostööd teinud GoBus jääb sõitma vaid kaugliine.

