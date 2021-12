“Ma ju tean, te valetate!”

Kui miski tundub liiga hea, et olla tõsi, siis see tõenäoliselt nii ongi – seda kinnitavad sajad juhtumid, kus Eesti inimesed on pealtnäha suurepäraste laenu- ja investeeringupakkumiste õnge läinud ja kokku miljonitest eurodest ilma jäänud.

Meenub üks kommentaar sotsiaal­meedias, kus mees, kellele ühelt selliselt numbrilt helistati, hakkas vene keeles tehtud investeerimis­pakkumisele vastuseks valju häälega naerma. Ta sai kohe aru, et tegu on kelmiga ja seda ta helistajale ka ütles, kui too vakatas ja küsis, miks ta naerab: “Ma ju tean, et te tegelikult valetate!” Hetkeks jäi helistaja tummaks ja enne kui toru ära pandi, oli taustal kuulda, kuidas petturite kõnekeskus töötab ja välja­õppinud kelmid petukõnesid teevad, inimestelt PINkoode ja arvutile ligipääsu küsivad…

Politsei soovitab selliste kelmuste ennetamiseks meeles pidada, et teie kodupanga töötaja ei räägi teiega kunagi võõrkeeles. Ärge väljastage mitte kellelegi enda pangakonto ega muude kontode paroole. Enne investeeringute tegemist paluge oma kodupangalt nõustamist. Pidage, enne kui kusagile raha paigutate, alati nõu oma perekonna ja spetsialistidega. Telefoni teel tehtud pakkumiste puhul paluge alati mõtlemisaega ja pidage kellegagi nõu.

Väärt soovitused, mida järgida selleks, et mitte kahju kanda!

10. detsember 2021

Sildid: kodupanga nõustamine, laenupakkumine, parool, PINkood