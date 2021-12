Linna kolinud kopraid tuleb püüdma hakata

Kadriblog

Vald otsib lahendust, mida hakata peale kobrastega, kes Kärdlasse pesaehitust plaanivad – Nuutri jõe suudme elupaigaks valinud muidu toredad loomad on linnas tülinaks mitmel moel.Nuutri jõe suudmesse endale elamist sisse sättivad koprad hakkavad pesa rajamiseks puid langetama, et vooluvesi üles paisutada. Nuutri oja on lõheliste kudejõgi ja kui sellele pais ette teha, on 42 000 eurot toetusraha, millega kudema tulevate kalade jaoks paisud lõhuti ja kalapääse-kärestikke ehitati, justkui maha visatud. Ka on Nuutri jõe suudmeala kõrge üleujutusohuga piirkond ja paisutamine tooks kaasa uputuse linnaelanike õuedes. Sestap pole tegu just linnaelanikke rõõmustava sündmusega.

Sildid: eluspüük, lõheliste kudejõgi, üleujutusohuga piirkond