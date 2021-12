Kommentaar

HIIUMAA VALD

Nuutri jõe puhul on tegemist veekoguga, mis asub kõrge üleujutusohuga piirkonnas. Jõe suudme lähedal asuvad mitmed kinnistud, mis kopra tammi paisutuse puhul jääksid kiiresti vee alla. Lisaks on Nuutri jõgi oluline lõheliste kudemise jõgi, mille seisundit on viimastel aastatel pidevalt parendatud ning on tulnud tagasisidet, et üha rohkem lõhelisi tuleb siia kudema. Lõhelised kuuluvad looduskaitse alla ning nende kudealasid tuleb kaitsta. Koprad Eestis looduskaitse aluste liikide juurde ei kuulu.

Sildid: kopra tamm, lõheliste kudeala, üleujutusoohuga piirkond