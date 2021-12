KK Askus kutsub mängijaid toetama

Korvpalli Eesti meistri­võistluste II liiga mäng jõuab enne jõule veel korra Hiiumaa spordikeskusesse ja publik on väga oodatud mängule kaasa elama.Hiidlaste korvpalliklubi Askus seekordseks vastaseks on korvpalliklubi Viimsi, mis praegu liigas teisel kohal kaheksa võidu ja ühe kaotusega.“Askuse võistkond vajab hädasti võitu, et saada jõulude ja uueaasta pausile hea tunde ja tujuga,” kutsub Askuse mängija Risto Merimaa hiidlasi omasid toetama. “Kõik Hiiumaa spordifännid, palun tulge meid saali toetama ja üritame üheskoos Viimsi pallivõlurid ära võita!”.Mängu poolajal on publiku meelitamiseks ka seekord kavas Coopi auhindadega viskemäng.Tänavu sügisel avatud spordi­keskuses on KK Askus pidanud kolm kodumängu, millest ühe võitnud ja kaks kaotanud. 7. detsembril liiga liidri Jõgeva VSKga mängis Askus esimesel veerandajal südikalt, jäi kaotusseisu teisel, kogus end kolmandal poolajal, kuid siis lühema varumeeste pingiga mänginud Askuse mehed väsisid ja vastu tuli võtta kaotus 64:83.Viimased viis mängu ongi vigastuste ja haiguste tõttu mängijatenappusega kimpus Askus pidanud vastu võtma kaotuse, sestap on neil publiku toetust seekord väga vaja. Ehk nagu ütleb Risto Merimaa: “Tuleme kõik saali ja anname võistkonnale väljakule kuuenda mängija!”Saku II liigas mängivad meeskonnad põhiturniiril omavahel kaks korda ehk kodus-võõrsil.Play-off’i pääseb kaheksa paremat. Ülejäänud kohad pannakse paika põhiturniiri järjestuse alusel.Veerandfinaalid mängitakse teise võiduni, paaride võitjad pääsevad nelja meeskonna finaalturniirile, kus mängitakse reedel poolfinaalid ning laupäeval pronks ja finaal. Veerandfinaalide kaotajad järjestatakse põhiturniiri järjestuse alusel.Final Four toimub 14. ja 15. aprillil 2022.Meeste Saku II liiga finalistid saavad õiguse osaleda Saku I liigas hooajal 2021/2022. Saku II liiga viimased kukuvad hooajaks 2021/2022 Rahva­liigasse.

Sildid: Hiiumaa spordikeskus, KK Askus, korvpalli Eesti meistrivõistluste II liiga