KK Askus kutsub kaasa elama

Hiidlaste korvpalliklubi Askus jõuab jälle kodupubliku ette homme, 4. detsembril, kui meie korvpallurite vastaseks on II liiga liider Jõgeva VSK. Jõgeva on teises liigas ainus kaotuseta võistkond. “Nende treeneri pingilt leiame me koguni endise Kaunase Zalgrise abitreeneri Priit Vene,” märgib Askuse mängija Risto Merimaa. “Tulge saali omasid toetama, kuna tegu on selgelt väga tugeva vastasega, siis vajame eriti kodupubliku toetust.”

Mängu poolajal toimub publikule mõeldud Coopi viskemäng.

Korvpalli EMV II liiga mäng KK Askus vs Jõgeva VSK Hiiumaa Spordikeskuses algab laupäeval, 4. detsembril kell 14.

Septembri lõpus stardipaugu saanud Saku II liigas on eilse seisuga peetud kokku 27 kohtumist, kus keskmiselt on meeskondadel kirjas neli-viis mängu.

Saku II liigas mängivad meeskonnad põhiturniiril kaks korda läbi (kodus-võõrsil). Play-off’i pääseb kaheksa paremat. Ülejäänud kohad pannakse paika põhiturniiri järjestuse alusel.

HIIU LEHT

