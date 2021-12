Kevadel avab Hiiumaal praksise uus hambaarst

See kõlab nagu ime: Kõppu elama asunud hambaarst Kadri Toodo (37) plaanib seal avada hambaravi­kabineti, on juba leidnud ruumid ja ka assistendi, kes temaga koos tööle hakkab.Esialgu tuleb uuel hamba­arstil Kõpu sotsiaalmajas asuvad ruumid hambaarstikabineti avamiseks remontida ja sisustada ning siis saab alustada patsientide vastuvõtmisega. “Uuest aastast hakkan peale ja optimistlikult loodan aprilliks ette­valmistustega valmis saada, nii et saaks tööd hakata tegema,” jagas Kadri Toodo oma plaane. Siiski lisas ta, et palju oleneb, kuidas töömehed saavad oma tööd teha ja kuidas materjalid tulevad. Teadagi – nende asjadega on praegu keeruline.Ruumid leidis Hiiumaa vald ja sellest on Toodo sõnul hästi suur abi. “On rõõm, kui su mõtteid kuulda võetakse ja lahendusi aidatakse otsida. Loodan, et nad toetavad nõu ja jõuga ka edaspidi, kui selline vajadus tekib.”Oma hambaravikabinet on noorel arstil olnud ka varem, ülikooli lõpetamisest kuni ajani, mil ta laste sündides erapraksise lõpetas. Kui tütred Teele ja Liisa kasvasid, läks ta tööle hambaravi­kliinikusse Haldja Hambaravi ja lahkus sealt nüüd, kui elukohaks sai Hiiumaa.“Mu ema on samuti hamba­arst ja hambaarstinduse sees olen praktiliselt kogu oma elu olnud, sain selle rinnapiimaga kaasa,” rääkis Pärnus sündinud Kadri Toodo. Nad elasid maakohas, kus ema oli küla hambaarstiks. Peale kooli läks ta ema töö juurde ja mäletab siiani neid vati­rulle, mida sai seal keeratud.Koos emaga käis ta umbes 15 aastat tagasi ka Hiiumaal hammastega tegelemas. Nimelt töötas ta ema Tiiu Umalas siis Pärnu Hambapolikliiniku proteesiarstina ning kord kuus Hiiumaal olles oli tütar mõned korrad tehnikuna kaasas ja parandas katkiläinud proteese.Kõpu hambaarstikabinetile ei ole veel nime pandud, kuid Toodo ütles naljatamisi, et selleks sobiks näiteks Hiiumaa Vaba Hambaravi, sarnaselt Hiiumaa Vabakooliga, mille esimesse klassi nende tütar sügisel õppima läks. Pisema, neljaaastase tütre panid nad sama kooli lasteaeda. “Meid tõi Hiiumaale Kõpus asuv Hiiumaa Vabakool,” kõlas suure elumuutuse peamine põhjendus. Oma osa selles on ka loodusel ja soovil pikendada laste vaba lapsepõlve linnast eemal.Koolist sai Kadri abikaasa Juhan Toodo teada sotsiaalmeedia kaudu, jälgides aeg-ajalt Jesper Parve toimetamisi, kuna nad on olnud noorpõlvesõbrad. “Enne meil mingit kontakti Hiiumaaga ei olnud, see oli täitsa võõras koht, polnud mingit sidet ega juuri,” meenutas naine. Siis aga tuli teha kiireid otsuseid, et septembris saarele kolida.Praegu elab Toodode pere rendimajas ja otsib endale krunti, et oma kodu hakata ehitama. “Ma ei uskunud, et krundi leidmine võib olla nii raske,” oli vastne Kõpu elanik imestunud. Kui kellelgi on pakkuda maatükk Kõpu poolsaarel, oleksid nad väga huvitatud.Oma hambaarstitöö tegemisel vajab Kadri Toodo assistenti, et ravi kvaliteetne oleks. “Kasutan nelja-käe-tehnikat, mis tähendab, et abiline peab kõrval olema,” selgitas ta ja ütles kohe, et õnnekombel on ta leidnud inimese, kes oskab assistendi­ametit ja saab tulla avatavasse hambaravi­kabinetti tööle kuni septembrini. “Küllap leiame lahenduse ka edasiseks,” ei muretse ta liialt.Kõpu kogukonnas suheldes näeb ta, et vajadus hambaarsti järele on suur ja hambaravikabinetti oodatakse väga. Ta kinnitas, et vastuvõtule registreerimist alustavad nad niipea, kui ruumid valmis ja saab hakata tegutsema.Hambaravi, mida dr Toodo patsientidele pakub, on tema enda sõnul looduslähedane ja kogu keha terviklikkusest lähtuv. See on kogu keha toetav hambaravi, kui arst ei vaata ühte kohta – ühte hammast või iget või hambajuurt eraldi – vaid organismi tervikuna ja seostes ning püüdes jõuda individuaalsete põhjusteni, miks patsiendil hammaste hädad tekivad.“Kui inimestel on valikuvõimalus, siis saab igaüks kaaluda, millise arsti juurde ta tahab minna,” jätab Kadri Toodo valiku patsientide teha, uskudes, et mitte tema ei vali patsiente, vaid ikka nemad teda.

