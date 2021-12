Kas rendiauto kasutamine Bolt teenuse osutamiseks on kasulik või kahjulik?

Üheks Eesti tuntumaks unicorn ettevõtteks ja startupiks on 2021.aastal Bolt ning sellega seotud allüksused. Bolt on viimase 5 aasta jooksul laiendanud oma töövaldkondi haardeliselt ning lihtsalt tasulise transpordi pakkumise võimalustest on edasi liigutud ka muude transpordiga seotud valdkondadesse. Elektriaku abil töötavad jalgrattad ning tõukerattad on kasutusel juba 2 aastat laialdaselt mitmes Eesti linnas ning ka mujal Euroopas.

Bolt toidutranspordi eest vastutav allharu Bolt Food võimaldab transpordifirma abil ehk toidutaksona toimetada onlines tellitud toidu tuua ostjani üle kogu linna ja väljaspool linnaala kiiresti ning tõhusalt. Kuna Bolt on oma arsenali täiendanud suure hulga sõidukitega ning alaliselt hõlmab enda alla suurt autoparki, ei ole teenuseosutajatel hetkel olnud vajadust teha tööd kasutades enda era-autot.

2021.aasta jooksul on siiski hakatud kasutama autorendi võimalust Bolt teenuse pakkumisteks. Uute võimaluste seas on Bolt veebilehel võimalik registreerida oma sõiduk osaliseks Bolt autopargist. Teenust võib pakkuda oma eraauto kasutamisega, kuid registreerida tuleb oma sõiduk vastavalt reeglistikuna. Ka suuremad autorendi firmad võivad registreerida oma firma kui koostöökaaslase antud veebilehel ning pakkuda teenuse pakkumiseks suure hulga sõidukeid oma autopargist.

Hetkel vaatame autorendi kasutamise võimalusi Bolt teenuse osutamiseks ning sellega kaasnevaid ohte ning plusspunkte:

Eelised Miinused Tasu teenimise võimalus Oht varale ja väärtusele (sõiduk) Hooajaline auto kasutus ning pidev ülevaade Pidev võõras käsitleja Reklaami pakkumine Remont hoolimata asendusest Klientide haaramine arsenali

Tabelist selgub, et eelised kaaluvad üle miinused ning kokkuvõtteks peab siiski hindama ka kõiki eeliseid eraldi ning analüüsima neid vastavalt protokollile.

Tasu teenimise võimalus hõlmab enda alla mitmeid aspekte kasumi teenimisel. Autorendi firma eesmärgiks on kasu ülekaal kulule, ehk rendile antud autode teenistus peab tagasi teenima kaotatud aja, mil auto oleks võimalik välja rentida lühiajaliste teenuste ostjatele. Siiski kasumi teenimine pikaajalise rendi ajal võimaldab planeerida firma eelarveid ning finants analüüse pikema aja lõikes. Tasu teenimine autorendi eesmärgil aitab kaasa ka pidevate remonditööde teostamiseks, sest kõik kuluvad osad siiski vajavad välja vahetamist hooldustööde ajal. Hooajaline autokasutus võimaldab hoida autosid kasutuses 12 kuu jooksul pidevalt ning annab autorendi firmale kindlustunde, et autot ei seisa paikselt liiga kaua aega. Autode mitte kasutamine tekitab sõidukites seisuseisundit, mille tagajärel hakkavad tihti peale roostetama paljud auto mustast metallist valmistatud osad. Esimestena hakkavad roostetama pidurikettad ning piduriklotsisadulad. Pidevas teenistuses hoitavad autod on pidevalt hooldatud ning korralises seisundis. Siiski miinus sama punkti all on kindlasti auto osade kulumine kõigi 12 kuu jooksul, mis väljendub lisakulutusi hooldustööde ajal. Reklaami pakkumine – Reklaamipostrite panemine autodele on kohustuslik, kui lepingulised punktid seda nõuavad. Bolt teenust pakkuvad autod on tavaliselt tähistatud Bolt logodega kuid keegi ei keela autodele kleepida ka oma autorendi teenust pakkuva firma tähist. Tegemist on kaks ühes võimalusega promoda kahte ettevõtet korraga. Siiski ei tohiks enda logodega liiga ülemeelikuks minna, sest vastasel juhul tekiks uhutav firma halvustamine. Klientide haaramine arsenali siiski tähendab vaid uute juhtide leidmine oma teenuse pakkumiseks. Kuna autorendi firmadel on oma autopargis suurem kogus tavakasutuseks mõeldud sõidukeid, siis otsivad autojuhid omale võimalust tavaautode kasutamiseks teenuse pakkumisel. Aaarent.ee

Autorendi kasutamine teenuse pakkumiseks on kindlasti ideaalne võimalus teenida kasumit, samas kattes vaid kulutused, mis kaasnevad küttega ning lihtpuhastusteenuste ulatuses (näiteks auto välispesu ja sisepesu).

2021.aasta aprillis hakkas Bolt pakkuma Drive võimalust, kus Citybee sarnaselt on võimalik linna pealt võtta parklast Bolt märgistusega sõiduauto ning kasutada seda enda tsiviilsõitude tegemiseks.

Kuna eelised rendiauto kasutamiseks Bolt teenuse osutamiseks on läbi töötatud, võtame järgmiseks ette 3 miinust, mis kaasnevad samas võrdluses:

Oht varale ja väärtusele hõlmab enda alla põhitõe, et hoolimata juhilubade olemasolust, satub autorooli inimesi, kelle kogemused ei ole just väga head. Samuti satub autorooli inimesi, kes ei ole kaines olekus ning alkoholitarbimisega pannakse ohtu ennast ning teisi. Rendiautode omanik võimaldab oma sõiduki kasutamist, teadmata, kas rooli istuv inimene on kaine või joobeolekus. Kontrollimõistes tehakse auto võtmise asukohas siiski pindmine kontroll, kuid joobeastme kontroll ei ole kohustuslik. Oht varale on koguaeg olemas, sest kuigi liikluskindlustus hüvitab tekkinud kahjud hiljem, ei saa olla kindel, et mõni teine liikleja ei tekita rendiautole kahju liikluses. Pidev võõras käsitleja ei oska hinnata auto väärtust juhul kui hinnatakse seda kui tavalist võõrast vara ning enda meeleseisund ei väärtusta võõrast vara. Halvasti sõiduki kohtlemine võib hilisemalt lõppeda trahvi maksmisega, seda kergemal juhul. Raskemate vigastuste suhtes tuleb siiski algatada kohtuasi ning väärteomenetlus. Remont hoolimata asendusest hõlmab enda alla remondi juhul kui asendusautot ei ole võimalik kohe ringlusesse saata. Kiire tegustemise ajal kaotab firma kasumit.

Kõiki ülevaatena hinnates saab öelda, et autorendi kasutamine Bolt teenuse pakkumiseks on pikemas perspektiivis kasulik ning samuti väga esinduslik.

