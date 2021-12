Käina kaubanduskeskus – seest suurem kui väljast paistab

Argo Nurs

Tänavuste jaanipühade eel uhiuue Coop Konsum Ehitus­keskuse avamine Käina aleviku väravas lõi mitu kärbest ühe hoobiga – varasemalt Käina aleviku südames ammu laienemist oodanud Konsum sai uued ja suuremad ruumid, teisalt tõi Lõuna-Hiiumaal seni puudunud ehituskauplus suurt leevendust nii elanikele kui ettevõtjatele.Coop Konsum Ehituskeskuse hübriidkontseptsiooni alusel on seni avatud tosin kauplust Mandri-Eestis. Mandrile püstitatud hübriidkauplused on end igati tõestanud ning Hiiumaa esimese selletaolise sortimendiga kaupluse ladusa alguse taga on teadlikud valikud ja koostöö.“Kogenud kaubandus­ettevõttena hüppasime uut kaubanduskeskust püstitades pea ees külma vette, sest kellelgi Coop Hiiumaa meeskonnast polnud varasemalt kogemust ehitusmaterjalide valdkonnas. Kuid tänu täkkesse läinud personalivalikule, koostööle Coop Eesti Kesk­ühistu ning mandril paiknevate piirkondlike ühistutega, kel juba aastatepikkused kogemused, on Käina uue kaubanduskeskuse esimene poolaasta kulgenud väga ladusalt,” kinnitas ühistu juhataja Kaja Antons.Käina Konsum Ehitus­keskusest on võimalik soetada üldehituskaupu, viimistlusmaterjale, kinnitustarvikuid, elektri- ja kanalisatsiooni­tarvikuid, tööriistu, aiatarbeid jne. Kõikide kaupade eest arveldamine toimub Coop Konsum Ehituskeskuse ühistes kassades ning ostu sooritamisele laienevad ka kõik Coop kliendikaardi omamisega kaasnevad soodustused, igalt ostult boonuspunktide kogumine jms.Alates aprillikuust Käina Konsum Ehituskeskuse ehitus­osakonna juhatajana töötava Kairit Kiini sõnul on lisaks kohapealsele valikule võimalik ka muid kaupu tellida, et vajalikul hetkel oleks soovitud kogused olemas. “Ehituskeskuse sortiment on väga lai ning kõikide soovidega palume julgelt ehitus-­osa­konna töötajate poole pöörduda,” julgustab Kairit.Käina Konsum Ehitus­keskuses on ehitus- ja aiakaupade sortimendi toodetele müügipinda enam kui 300 m2, lisaks üldehitusmaterjalide ladu, kuhu loodud mugav juurdepääs ka sõidukitele. Kauplus on suveperioodil avatud iga päev kell 8–22 ning talviti kell 8–21.Keskuse juhataja Tauno Sööli kinnitusel on just õhtuste kellaaegade ning pühapäevase lahtioleku tõttu regulaarselt tee Käina kauplusesse leidnud ka kliendid kaugematest Hiiumaa nurkadest. “Näeme üsna tihti, kus õhtu viimastel tundidel on parasjagu lõpetamist ootavate koduste remonttööde tõttu tuldud pahtli, kruvide, kanalisatsioonitoru või värvi­ämbri järgi,” muigab Tauno sõbralikult hiidlaste remondilembuse peale. Tema sõnul on esimese poolaasta müügi­tulemuste põhjal ehitus­osakonnas parimaid tulemusi näidanud siseviimistlus- ja elektrikaupade müük.Möödunud suvel korraldas Coop Eesti ka kõikides Ehituskeskuse kauplustes loosikampaania, mille raames loositi 1000 euro väärtuses kinke­kaart. Käina Ehitus­keskuses osutus õnnelikuks võitjaks Viktoria Rehepap.Selleks, et olla kursis värskemate ehitusvaldkonna pakkumistega, jõuab igal kuul kõikide hiidlaste postkasti Ehituskeskuse kuupakkumisi kajastav trükis, milles toodud pakkumised kehtivad kõikides Coop Ehituskeskuse kauplustes üle Eesti. Lisaks korraldab Käina Konsum Ehituskeskus ka oma sooduskampaaniaid ning eriväljapanekuid.Aiandushuviliste suureks rõõmuks on kevadel oodata laiendatud aiakaupade väljapanekut.Aastalõputervitustega Coop HiiumaaTASUTUD TEKST

Sildid: Coop Konsum Ehituskeskus, hübriidkontseptsioon, üldehituskaup, viimistlusmaterjalid