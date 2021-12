Kaamerad näitavad järjekorda sadamates

Eelmisest nädalast saab praamid.ee lehel avanevast kaamera­pildist vaadata, kui pikk on järjekord sadamas – pühapäeval oli juba tuhat vaatajat.

Sadamakaamerate otsepildi leiab TS Laevad kodulehel praamid.ee rubriigist Reisijale/ Võimalused sadamas, kus valida tuleb sadama nimi.

Kaamerad on üleval nii Virtsu, Kuivastu, Rohuküla kui Heltermaa sadamas ja laevapileti ostjad näevad nüüd olukorda sadamas samal veebi­lehel, kust saab ka parvlaevapileteid soetada.

ASi Tallinna Sadam turundus- ja kommunikatsiooni­osakonna juhataja Sirle Arro ütles, et ettevõte saab kaamera­pildid sadamate valdajalt, Saarte Liinidelt, kellelt tuli ka kaamerate avalikuks tegemise algatus.

“Reisijad on sageli pöördunud meie poole sooviga saada otsepildina ülevaadet olukorrast sadamates,” ütles Arro. “Huvi sadamakaamerate pildi vastu on,” kinnitas ta ja tõi näiteks, et sel pühapäeval vaadati kaamerapilte ligi tuhat korda.

ASi Saarte Liinid juhatuse esimees Villu Vatsfeld ütles, et sadamate kaamerasüsteem on nende töövahendiks juba üle kümne aasta. “Oleme kaamerapilti meie sadamate seisukorrast jaganud ka varem,” ütles Vatsfeld. “Kaamera­süsteemi esmane eesmärk on siiski sadamate turvalisuse ja ohutuse tagamine ning seda arendame ettevõttes tervikuna,” märkis ta.

Saarte Liinide hallata on 18 sadamat seitsmes Eesti maakonnas, sadamakaamerate arv, maksumus ja paiknemine on ettevõttesisene teave.

Vatsfeld juhtis tähelepanu, et kaamerapildi jagamine avalikuks kasutamiseks on piiratud ka isikuandmete kaitse määrusega: “Seepärast sulgesime mõned aastad tagasi ka senised pildikanalid – need ei vastanud seadustest tulenevatele nõuetele.”

Sellest sügisest on Saarte Liinid katsetanud lahendusi, mis seadusega vastuollu ei läheks ja samas saaks laevareisijad näha hetkeolukorda sadamas, eelkõige ootealade täituvuse selgitamiseks.

“Esialgu on valitud sellised kaamerapildid, mis katavad põhivaated ootealadele,” rääkis Vatsfeld. “Nende resolutsiooni ja teravust on tehniliselt vähendatud ning vaatame, kuivõrd edastatav pilt vastab kasutajate ootustele. Kui sobivad lahendused on leitud, jäävad avalikud kaamera­pildid ka edaspidi nähtavale,” lubas ta.

ASi Saarte Liinid juhatuse esimees ütles, et nad kaaluvad avalike ülevaatlike kaamera­piltide jagamist kõigis oma sadamates: “Eeldatavalt jõuame sobivate lahendusteni paari aasta jooksul, kuid täielikku ülevaadet sadamates toimuvast me kindlasti jagada ei saa.”

Selle üle, kui palju kaamera­pilti vaadatakse, ettevõttes arvestust ei peeta, kuna sadama seisukohalt pole selleks vajadust.

Sildid: olukord sadamates, otsepilt, sadamakaamera