Jõuluajal hoiame end ja teisi

Jõululaupäev on juba homme. Me tahame nüüd lähedastega kokku saada, et koos olla. Tahame kõik deltad ja omikronid natukeseks unustada ja lihtsalt rõõmustada. Kinkida ja kingitusi saada, et peagi jätta hüvasti selle koroonast lainetava aastaga.

Valitsus leevendas kaheks aastavahetuse ööks ka piiranguid, et saaksime pidutseda. Samas tulevad teated, et siin ja seal jäävad juba plaanitud peod peoliste haigestumiste tõttu ära.

Kuidas otsustada, kas minna peole või mitte? Kas korraldada pidu või jätta ära?

Teadusnõukoja juht, viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles intervjuus ERRile, et seda viirust täielikult ära siit maailmast saata ei ole tema meelest nende vaktsiinidega inimkonnale praegu jõukohane. “Iga inimene, kellel on väiksemadki viiruse sümptomid, nohu, köha, siis nad jäävad koju ja isoleerivad ennast ja ühiskonnas tuleb ka paanika maha võtta, sest ega me sellele uuele viirusele kätt ette ei pane. Paanika midagi head ei too. Sulgemistel peab olema mõte,” ütles pressisõbra ruupori pälvinud teadusnõukoja juht.

Nii võiksime oma otsuse aluseks võtta Lutsari arvamuse, et külmetushaiguse sümptomite ilmnemisel on ka negatiivse koroonatesti korral õigem peole mitte minna.

Rahulikke jõulupühi!

23. detsember 2021

Sildid: koroona, negtiivne koroonatest, viiruse sümptomid