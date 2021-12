Hirm on see, mis mehe araks teeb

Tiit Leito

Tiit Leito

Tiit Leito

Tiit Leito

Hirm on see, mis mehe araks teeb

Loodusmaastikud

on loonud, hoidnud ja kandnud elu

läbi aegade järjepidevuse.

Meie osaks jääb

vaid sellel kauakestmise teel

kogutud tarkusesse uskuda.

“Olemise olekud” 2009

Tiit Leito

Mitmekesine töö looduskaitse vallas on mind viinud peaaegu kõikidesse Eestimaa loodus­paikadesse. Kõige enam vast siiski meresaartele, aga ka soodesse, loopealse­tele, pankadele ja eripalgelistesse metsadesse. Eesmärk on olnud kaardistada loodus­väärtuslikke elupaiku, koostada kaitsealadele kaitse-eeskirju ja kaitse­korralduskavasid. Vajadusel ka mõni raamat kokku kirjutada. Välitöödel olen püüdnud võimalikult palju telgis ööbida. See on hoidnud mind mõistmises ja vaimselt aktiivses suhtes looduskeskkonnaga.



Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: laugastik, looduskaitsee, looduspaik, pühapaik