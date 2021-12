Hiiumaa Toidupank tänas abipakkujaid

HELJA KAPTEIN

Laupäeval olid Käina kultuurikeskuse saali palutud kõik need, kes aasta jooksul Hiiumaa Toidu­pangale annetanud või abistanud söögikraami abivajajani toime­tamisel.Koroonakriisi ajal on toidupanga abisaajate arv kiiresti kasvanud. Hiiumaal on raskustesse sattunud elanike söögikraamiga varustamise võtnud enda kanda MTÜ Tuulte Tee, mis teeb teist aastat koostööd Eesti Toidupangaga.Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn, kes ka ise tänu­õhtule kohale oli tulnud, rääkis, et Hiiumaal saab toiduabi üks protsent elanikkonnast, mis on väga suur number. “Ingrid Purge ja ta abilised on väga tublid, et tassivad kotte, sest inimesed ootavad seda abi,” tunnustas ta.Boerefijn soovis edu siinsetele abistajatele ja lisas, et ilmselt abivajajate arv seoses inflatsiooniga kasvab. Tema sõnul on koroonakriisist tingituna toidupangast abi saavate inimeste hulk märkimis­väärselt kasvanud ning ulatub mõnes maa­konnas aasta­taguse ajaga võrreldes kahekordse tasemeni. “Seetõttu on iga väikseimgi annetus väga vajalik.”Igal õhtul saavad 15 maakondlikku toidupanka võtta üle kauba, mida kauplused ei saa või ei taha müüa, aga mis on veel täiesti kõlbulik. “Kui banaan on natuke pruun, siis arvatakse, et see ei kõlba, klient nõuab kollast,” selgitas Boerefijn. “Tegelikult on see söödav ja ebaeetiline on see minema visata.”Hiiumaa toidupanga koordinaator Ingrid Purge ütles avakõnes, et saatis välja 65 kutset, sest just niipalju on abistajaid, keda soovib tänada. “Te olete Hiiumaa toidupanga jaoks nii tähtsad, te olete Hiiumaa inimeste jaoks vajalikud!”Ta lisas, et kõik, kes saavad toetada abivajajaid sellega, mis nende võimuses, on väga olulised toidupanga jaoks.65 kutse saanu hulgas oli nii neid, kes kandsid toidupanga arvele 3 kui 1000 eurot, oli neid, kes aitasid toitu pakkida, tõid annetuskärusse toidu­kraami ja neid, kes aitasid seda laiali vedada.Purge vahendas statistika­ameti infot, et 30 protsenti hiidlastest elab alla vaesus­piiri. “Mis neist saaks, kui teid ei oleks?!” küsis Purge ja lisas, et seekord soovib ta kokku­tulnuile anda aega iseenda jaoks ja kuulata-­vaadata etteasteid, mis meeli paitavad. Kutsutuid väga palju kohale polnud tulnud, kuid tänukirjad lubati kõigile kätte toimetada.Toidupanga abilistele, kes leidsid tänupeoks aega, esinesid Käina huvikooli pisemad tantsijad, Palade kooli ansambel, pillimängijad ja solistid Thilo Fürstenbergi juhendamisel. Kaks südamlikku laulu esitas ka Ingrid Purge ise.

Eesti Toidupank

Asutatud 2010. aasta märtsis selleks, et leevendada vaesuseprobleemi Eesti ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamisega.

Praeguseks tegutseb Eestis 15 piirkondlikku toidupanka, mis töötavad päevast päeva selle nimel, et päästa kaubandusest söögikõlblik toit ja jagada see puudust kannatavatele inimestele. Samuti kogutakse kauplustes toitu ja rahalisi annetusi toidu ostmiseks.

Toidupangalt saavad abi need, kes kuuluvad kohalike omavalitsuste sotsiaalosakondade koostatud toiduabi vajavate inimeste nimekirja.

Üle Eesti töötab 300 vabatahtlikku abistajat ja toidupanga kaudu jõuab toiduabi 15 000 abivajajani.

Piet Boerefijn

Eesti Toidupanga tegevjuht

