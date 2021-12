Hiiumaa kataloogist ja selle ajaloost

Nüüd ma saan aru, miks mul sel aastal nii palju aega on, et suisa puhata võib. 21 aastat enne oli just jõulueelne aeg kõige kibedam Hiiumaa kataloogi “lihvimise” aeg. Viimased kontrollid, viimased ülevaatamised, et ikka jõuaks enne jõulu trükikotta ja siis jaanuaris algas messide trall.Mitmedki on küsinud, et kuidas siis nüüd sel aastal. Kevadel, kui Hiiumaa turismiliit võttis vastu otsuse lõpetada tegutsemine ja andis teate­pulga üle turismiklastrile, andsime ka teada, et 2021. aasta kataloog oli viimane, mida koostas ja levitas MTÜ Hiiumaa Turismiliit.Kui ma 2000. aastal lapsepuhkusel olles ülikooli läksin turundust õppima, sain sealt kohe ühe kooliülesande, mõelda välja mingi turismitrükis. Panin kokku idee, teha saare peale üks, kus kõik vajalik sees… Marssisin sisse Tuuru uksest ja rääkisin sellest mõttest Aivar Perele, kes parasjagu juhtis Tuurut, kuna Aivi [Telvik] oli lapsepuhkusel. “Nii äge mõte, teeme ära, me toetame igati…” Nii oligi, koos Õrne ja Silva ja Aivari ja paljude teistega sai see asi alguse. Seda koostegemise põhimõtet sai aastaid käidud tõestamas ja selgitamas nii ettevõtjate liidus kui omavalitsuste liidus… Ei olnud lihtne ja iseenesest­mõistetav idee. Mitu aastat panin kataloogi kokku SA Tuuru all, ilma Tuuru-Aivi toetuse ja tegutsemiseta ei oleks see olnud võimalik. Kui Turismiliit hakkas suuremaks ja tugevamaks kasvama, käisime messidel, tegime erinevaid trükiseid ja siis andis Tuuru meile üle ka kataloogi väljaandmise õiguse. Kõige enam olin ma uhke selle üle, et ei vajanud toetus­rahasid. Kataloogi eelarve tuli kokku reklaamimüügist ja aastaid ka müüsime katalooge – siis olid need eriti mahukad ja juturohked.Tänu kataloogile tean ma Hiiumaast ja hiidlastest väga palju. Igal aastal pidime uusi ja põnevaid teemasid leidma, aga samas tuletornidest ja ajaloost pidi ka iga kord pajatama. Teema-aastaid mõtlesin välja juba mitmeid aastaid, käisime samade teemadega ka messidel – nii põnev väljakutse!Pool tööst on olnud reklaamide kokku müümine-saamine-tegemine. Selle jaoks olen alati väga nutikad partnerid leidnud, arvan, et see on suur-raske, aga väga palju tarkust vastu andev töö.Toivo Saue on kõik 21 aastat teinud kataloogi vahele uue kaardi, kõige täpsema, kõige uuema ja erilisema. Ühel aastal, kui teemaks oli saladuslik haldjalik saar, nuputasime Aivariga lihtsalt nalja pärast kaardile “kohad, kus võib kohata haldjaid”. Meie jaoks olid need erilised-ilusad-natuke müstilised kohad. Sellest sai suur hitt ja haldjasaare kuvand käib siiamaani kaasas, aga tuli ka pahurat tagasisidet, et midagi ei olnud näha, ei haldjaid ega kedagi… Olid ajad….Klaster on öelnud, et tuleb mingi sarnane trükis, kevadeks. Ma olen väga uuenduste ja muutuste poolt, kindlasti vajab ka see trükis uut hingamist. Natuke oleks kahju, kui kogu 21 aasta jooksul korjatud (ja valusalt õpitud) oskused-teadmised jääks edasi andmata. Neid inimesi, kes on pannud kataloogi killukese oma südamest, on nii palju, et parem ma neid siin üles lugema ei hakka. Õnneks on need materjalid suht kaua püsivad ja neid saab uuesti ja uuesti vaadata, kui on tahtmist.LY JOHANSENHiiumaa turismi­kataloogi toimetaja aastatel 2000–2020

Sildid: haldjalik saar, Hiiumaa kataloog, teadmiste edasiandmine, uus hingamine